Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gruplardan veya yeni lig formatında üst tura çıkabilmesi için gereken puan hesapları futbolseverler tarafından çokça merak ediliyor. Özellikle son 16, ilk 8 ve ilk 24 gibi kritik sıralamalar için ne kadar puan gerektiği, şansı belirleyen ana unsur haline geldi. Son format değişikliğiyle 36 takımın lig usulü mücadele verdiği yeni yapıda puan barajları hakkında rakamsal öngörüler netleşti. Galatasaray 1-0'lık Liverpool galibiyetiyle turnuvada ilk 3 puanını elde etti. Ve şu anki tabloda 18. sırada bulunuyor.

Şampiyonlar Ligi’nde üst tura çıkmak için kaç puan gerekiyor?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin güncel lig formatında takımlar sekiz maç oynuyor ve sıralamada ilk 8’de yer alanlar doğrudan son 16 turuna adlarını yazdırıyor. İlk 8 için güvenli puan olarak 16 puan öne çıkıyor. 15 puan kazanmak çoğunlukla ilk 8’e girmeyi sağlıyor ancak tüm gruplardaki sonuçlara bağlı olarak 14 puanla da çok küçük ihtimalle ilk 8’e girmek mümkün olabiliyor.

Play-off yani son 24 içinde yer almak, genellikle 9-10 puan civarında bir barajı gerektiriyor. 12 puan alan bir takımın play-off turuna kalması neredeyse garanti ediliyor. İlk 24’teki alt sınır sezonun rekabet seviyesine göre 10 puana kadar gerileyebiliyor; fakat 8-9 puan alan takımlar da averaj ve diğer takım sonuçlarına göre yukarıda kalabiliyor.

İlk 8 ve ilk 24 için puan barajları

İlk 8: 16 puan ve üzeri rahatlıkla ilk 8’i getiriyor, 15 puan da büyük ölçüde yeterli oluyor.

İlk 24: 9 veya 10 puan genellikle ilk 24’e kalarak play-off oynama şansı tanıyor. 12 puan ve üzeri olanlar kesin şekilde play-off şansını yakalıyor.

14 puan ve altı alanlar; genellikle ilk 8’e giremese de play-off’a kalma ihtimali muyüksek. Ancak averaj ve eşit puan durumlarında sıralama sonuçlara göre değişiyor.

Özet tablo:

Sıralama Güvenli puan Sık görülen baraj İlk 8 15-16 14-16 İlk 24 9-12 8-12

Yeni formatta sistemin işleyişi

8 hafta lig aşamasında en fazla puan toplayan 8 takım doğrudan son 16'ya çıkıyor. 9-24 arası puan toplayanlar ise çift maçlı eleme usulü play-off oynayarak son 16’ya ulaşmaya çalışıyor. 25 ve sonrası sıralamalarda yer alanlar Avrupa’ya veda ediyor. Tüm senaryolarda kazanılan puan kadar rakip takımların sonuçları ve averajlar da önemli.

Son durumda Galatasaray için barajlar

Galatasaray’ın yeni formatta üst tura çıkması için en güvenli puan 16 olarak öne çıkıyor. İlk 8 için 15 puan büyük ölçüde yeterli oluyor, fakat play-off için 9-10 puan barajı mevcut. Her sezonun rekabetine göre rakamlar ufak farklılıklar gösterebiliyor ama bu aralıklar genel tabloyu özetliyor