Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 20.00’de Ülker Stadı’nda Antalyaspor’u ağırlayacak.

Sarı-lacivertliler, ligde 6 maçta topladığı 12 puanla 3. sırada bulunuyor. Konuk ekip Antalyaspor ise 10 puanla 6. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe, son iki lig maçında yaşadığı puan kayıpları ve UEFA Avrupa Ligi’nde aldığı mağlubiyet sonrası taraftarı önünde kazanarak moral bulmayı hedefliyor.

İki takım arasında 59. buluşma

Fenerbahçe ile Antalyaspor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 58 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda sarı-lacivertliler 39 galibiyet elde ederken, kırmızı-beyazlılar 8 kez sahadan üstün ayrıldı. 11 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Gol istatistiklerinde de Fenerbahçe büyük üstünlük kurdu. Kanarya rakip filelere 107 gol bırakırken, Antalyaspor 47 gol atabildi.

Kanarya’nın 6 maçlık serisi

Fenerbahçe, rakibine karşı son yıllarda büyük üstünlük kurdu. Son 3 sezonda oynanan 6 lig maçını da kazanan sarı-lacivertliler, son 10 karşılaşmada ise 8 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Antalyaspor’un Fenerbahçe karşısındaki son galibiyeti 4 Ekim 2019’da İstanbul’da 1-0’lık skorla gelmişti.

Emre Belözoğlu eski takımına rakip

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, futbolculuk döneminde uzun yıllar formasını giydiği Fenerbahçe’ye teknik adam olarak 8. kez rakip olacak. Belözoğlu, bugüne kadar sarı-lacivertlilere karşı çıktığı 7 maçta 2 galibiyet elde ederken 5 kez mağlup oldu.

Sadettin Saran için ilk lig sınavı

Fenerbahçe’de geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa seçilen Sadettin Saran, mazbatasını alarak görevine başladı. Antalyaspor maçı, Saran’ın başkanlık dönemindeki ilk lig karşılaşması olacak.

Mücadelenin hakemi Ali Yılmaz

Fenerbahçe – Antalyaspor maçını Gaziantep bölgesi hakemlerinden Ali Yılmaz yönetecek. Yılmaz’ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Samet Çiçek üstlenecek. Mücadelenin 4. hakemi ise Erdem Mertoğlu olacak.

Bu sezon Süper Lig’de 4 kez görev yapan Ali Yılmaz, Antalyaspor’un Trabzonspor deplasmanındaki maçını yönetmişti. Fenerbahçe’nin ise ilk kez bir karşılaşmasında düdük çalacak.