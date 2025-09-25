Son Mühür - Fenerbahçe’de Ali Koç’u devredip başkanlık görevini üstlenen Sadettin Saran’ın, kulübün efsane isimlerinden Volkan Demirel ile kritik bir görüşme yaptığı ortaya çıktı. Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgilere göre Saran, Demirel’i Samandıra tesisleri ve futbol operasyonlarında aktif olarak görevlendirmeyi planlıyor.

Sarı-lacivertli takımda uzun yıllar kaleci olarak forma giyip taraftarın sevgisini kazanan Volkan Demirel’e yöneticilik teklifinde bulunulması konuşuluyor. Bu hamle, kulübün saha dışı organizasyonunda tecrübeli isimlere yönelme stratejisinin bir parçası olarak öne çıkıyor. Ayrıca, Saran’ın Fenerbahçe’nin eski yıldızlarına çeşitli görevler sunması da bekleniyor.

Planlar belirlenecek