Son Mühür - Fenerbahçe’nin yaz transfer döneminde yüksek beklentilerle kadrosuna dahil ettiği milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertli formayla çıktığı ilk maçlarda istenilen etkiyi gösteremedi. Benfica’dan 22.5 milyon euro artı bonuslarla transfer edilen yıldız isim, performansıyla hem teknik ekibin hem de taraftarların dikkatini çekti.

UEFA Avrupa Ligi’nde Dinamo Zagreb karşısında 84 dakika sahada kalan Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe’nin 3-1 mağlup olduğu karşılaşmada 6.6 reyting aldı. Etkisiz performansı ve düşük istatistikleri sosyal medyada geniş şekilde tartışıldı. Bazı yorumcular oyuncunun fiziksel olarak henüz hazır olmadığını belirtirken, bazıları da adaptasyon sürecine vurgu yaptı. Sarı-lacivertli taraftarlar ise Kerem’in performansını hayal kırıklığı yaratan bir sürpriz olarak değerlendirdi.

Beklentilerin altında kaldı