Son Mühür - Fenerbahçe’nin yaz transfer döneminde yüksek beklentilerle kadrosuna dahil ettiği milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertli formayla çıktığı ilk maçlarda istenilen etkiyi gösteremedi. Benfica’dan 22.5 milyon euro artı bonuslarla transfer edilen yıldız isim, performansıyla hem teknik ekibin hem de taraftarların dikkatini çekti.
Sosyal medyada eleştirildi
UEFA Avrupa Ligi’nde Dinamo Zagreb karşısında 84 dakika sahada kalan Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe’nin 3-1 mağlup olduğu karşılaşmada 6.6 reyting aldı. Etkisiz performansı ve düşük istatistikleri sosyal medyada geniş şekilde tartışıldı. Bazı yorumcular oyuncunun fiziksel olarak henüz hazır olmadığını belirtirken, bazıları da adaptasyon sürecine vurgu yaptı. Sarı-lacivertli taraftarlar ise Kerem’in performansını hayal kırıklığı yaratan bir sürpriz olarak değerlendirdi.
Beklentilerin altında kaldı
Kerem Aktürkoğlu’nun Süper Lig’deki performansı da eleştirilerin odağı haline geldi. Fenerbahçe formasıyla ilk kez Trabzonspor karşısında sahaya çıkan milli futbolcu, 1-0 kazanılan maçta 6.9 reyting aldı. Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalınan son lig karşılaşmasında ise takımının golüne asist yapmasına rağmen 6.8 reytingle yine beklentilerin altında kaldı. Aktürkoğlu’nun performansı sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, taraftarlar arasında fikir ayrılıkları oluştu. Bir kesim, yüksek bonservis bedeline rağmen henüz takıma yeterli katkıyı veremediğini söylerken; diğer kesim ise Kerem’e uyum süreci için zaman tanınması gerektiğini ifade etti.