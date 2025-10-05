Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, takımın moral ve motivasyonunu artırmak için harekete geçti. Son haftalarda yakalanan çıkış ivmesini sürdürmek isteyen başkan, Samsunspor maçı öncesinde futbolculara özel prim sözü verdi.

Saran, takımı yakından takip ediyor

Teknik heyet ve futbolcularla sürekli iletişim halinde olduğu bilinen Sadettin Saran, tesislerde takımı sık sık ziyaret ediyor. Oyuncularla birebir görüşen başkan, özellikle Antalyaspor ve Nice karşılaşmalarında sergilenen mücadeleden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kulüp kaynaklarından edinilen bilgiye göre Saran, takımın Samsunspor maçını kazanması durumunda özel bir prim ödemesi yapılacağını bildirdi. Bu kararın, oyuncular arasında büyük bir motivasyon yarattığı öğrenildi.

Çıkışını sürdürmek istiyor

Antalyaspor ve Nice karşılaşmalarını kazanarak moral bulan sarı-lacivertli ekip, şimdi gözünü Samsunspor deplasmanına çevirdi. Teknik direktör yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe’de hedef, ligdeki galibiyet serisini devam ettirerek zirve yarışında avantaj sağlamak.

Sadettin Saran’ın prim kararı, takım içindeki birlik ve mücadele ruhunu güçlendirmeyi hedefliyor. Futbolcuların bu jest karşısında “galibiyet sözü” verdiği öğrenildi.

Fenerbahçe’de hedef seri galibiyet

Sarı-lacivertlilerde son dönemde alınan sonuçlar camiada yeniden umut yarattı. Avrupa arenasında Nice galibiyetiyle moral bulan takım, ligde üst sıralara tırmanmak istiyor.

Saran’ın göreve geldiği günden bu yana takım içi iletişimi güçlendirdiği, teknik ekibe tam destek verdiği vurgulandı.

Taraftarlardan destek çağrısı

Fenerbahçe yönetimi, Samsunspor deplasmanı öncesinde taraftarlara da çağrıda bulunarak “Takımımıza inanın, desteğinizi esirgemeyin” mesajı verdi. Kulüp çevreleri, Saran’ın bu prim hamlesinin hem saha içi performansa hem de takım ruhuna olumlu yansıyacağı görüşünde.