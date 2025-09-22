Son Mühür- Ünlü iş insanı ve mühendis Sadettin Saran, iş dünyasının en çok konuşulan ve araştırılan isimlerinden biri olmaya devam ediyor.

Zaman zaman yaptığı yatırımlar ve iş alanındaki başarıları kadar servetiyle de gündeme gelen Saran, son dönemde merak edilen iş insanları arasında öne çıkıyor.

Peki, Sadettin Saran’ın 2024 yılındaki serveti ne kadar? İş dünyasında sık sık gündeme gelen Saran’ın mal varlığı ve kariyerine dair merak edilen detayları sizler için derledik…

Sadettin Saran'ın serveti ne kadar?

Sadettin Saran, Türkiye’nin tanınmış iş insanı ve mühendisleri arasında yer alıyor. Sahip olduğu şirketler ve yatırımlarıyla dikkat çeken Saran’ın serveti de kamuoyunun merak ettiği konular arasında bulunuyor.

Sadettin Saran’ın serveti 2025 yılında aşağıdaki gibidir:

Ünlü iş insanı Sadettin Saran'ın servetinin yaklaşık olarak 400-500 milyon dolar olduğu tahmin edilmektedir.

Sadettin Saran ne iş yapıyor?

Sadettin Saran’ın serveti kadar hangi işlerle uğraştığı da sıkça merak edilen konular arasında yer alıyor. Saran Holding’in yönetim kurulu başkanı olarak bilinen ünlü iş insanı, aynı zamanda farklı sektörlerde faaliyet gösteren birçok şirketin sahibidir.

Geçtiğimiz günlerde ise Sadettin Saran, Fenerbahçe'nin yeni başkanı seçilmiştir. Taraftarlar tarafından sevilen bir isim olan Saran, daha önce İstanbul Ticaret Odası (İTO) meclis üyeliğinde de görev almış, ancak kısa süre önce bu görevinden ayrıldığını duyurmuştur.

Sadettin Saran'ın şirketleri hangileri?

Sadettin Saran’ın servetiyle ilgili en merak edilen konulardan biri de sahip olduğu şirketlerdir. Başarılı iş insanı, Saran Holding’in yanı sıra farklı alanlarda faaliyet gösteren çok sayıda alt şirkete de sahiptir.

Sadettin Saran’ın şirketleri aşağıdaki gibidir:

Saran Holding,

S Sport,

Radyospor,

Radyo Müzik,

Radyo Trafik,

Ajansspor,

tuttur.com,

Saran Enerji,

Saran Havacılık

Anadolu Çağrı Merkezi

Saran Turizm

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran kimdir?

Steven Sadettin Saran, 30 Ağustos 1964’te ABD’nin Denver, Colorado şehrinde dünyaya geldi. Türk babası Özbek Saran (Kırıkkale, Keskin kökenli) ve Amerikalı annesi Geraldine Saran’ın en büyük oğlu olan Saran, dört erkek kardeşin abisi.

Çocukluğunun bir bölümünü Türkiye’de geçirdi ve ilkokul, ortaokul ile lise eğitimini burada tamamladı. Ardından ABD’ye dönerek Kentucky Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Eğitimini spor bursuyla sürdüren Saran, aynı zamanda başarılı bir yüzücüydü.

“En Değerli Sporcu”

Kentucky Üniversitesi yüzme takımının kaptanlığını üstlenen Sadettin Saran, iki yıl üst üste “En Değerli Sporcu” ödülünü kazandı.

1984-1985 yıllarında Türk Milli Yüzme Takımı’nın kaptanı olarak görev yaptı ve 50 metre serbest stil ile 25 yaş üstü masterlar kategorisinde Türkiye rekorları kırdı. İngilizce, İspanyolca ve orta düzey Almanca bilen Saran, bir önceki evliliğinden Lal adında bir kız çocuğu sahibi.

İş dünyası ve Saran Holding

Türk-Amerikalı iş insanı kimliğiyle tanınan Saran, Saran Holding’in yanı sıra farklı sektörlerde faaliyet gösteren birçok şirketin de sahibi. Geniş iş ağı ve yatırımlarıyla Türkiye’nin önde gelen iş insanları arasında gösteriliyor.

Fenerbahçe tutkusu ve yöneticilik geçmişi

Saran, Fenerbahçe Spor Kulübü’ne olan bağlılığını her fırsatta dile getirdi. Kulüpte yöneticilik yaptı ancak dönemin başkanı Aziz Yıldırım ile yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle ayrıldı.

7 yıl süren hukuk mücadelesi sonucunda Yargıtay, Saran’ı haklı bularak üyeliğini iade etti. Ayrıca Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu üyesi olarak kulüpte aktif rol üstlenmeye devam etti.

Borussia Dortmund yatırımı

2004 yılında Almanya’nın köklü kulüplerinden Borussia Dortmund’a 4 milyon Euro’luk yatırım yapan Sadettin Saran, 2005’te taraftarlardan gelen ırkçılık ve İslamofobi tepkileri nedeniyle hisselerini satmak zorunda kaldı.

Fenerbahçe başkanlık serüveni

Sadettin Saran, 2024 yılında Ali Koç lehine adaylıktan çekilmişti. Ancak Fenerbahçe’nin performansındaki düşüş ve taraftarların tepkileri sonrası 2025’te yeniden aday olduğunu açıkladı.

Seçim kampanyasında “Söz Fenerbahçe” sloganını kullanan Saran, göreve gelmesi halinde “1,5 yıl içinde şampiyonluk olmazsa istifa edeceğim” sözü verdi.

Fenerbahçe’nin 38. başkanı oldu

21 Eylül 2025 tarihinde yapılan seçimlerde oy çoğunluğunu elde eden Sadettin Saran, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün 38. başkanı seçildi.

Taraftarların desteğini alan Saran, seçim sonrası yaptığı açıklamalarda kulübü şampiyonluğa taşıyacağına dair kararlılığını vurguladı.

Sadettin Saran evli mi?

Sadettin Saran’ın serveti ve iş hayatı kadar özel yaşamı da merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu noktada en çok araştırılan sorulardan biri ise “Sadettin Saran evli mi?” sorusu oluyor.

Ünlü iş insanı, ilk evliliğini Aycan Ateş ile yaptı ancak bu birliktelik uzun sürmedi. Ardından 2012 yılında Emek Kültür ile dünyaevine giren Saran’ın bu evliliği de sadece 5 yıl sürdü ve çift 2017 yılında boşandı.

Saran’ın özel hayatına dair dikkat çeken bir diğer detay ise Hülya Avşar ile yaşadığı ilişki oldu. Her ne kadar bu ilişkiye dair çok fazla ayrıntı bulunmasa da, bir dönem magazin gündeminin en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı ve uzun süre manşetlerden düşmedi.

Sadettin Saran’ın kaç çocuğu var?

Sadettin Saran’ın özel yaşamına dair merak edilen konulardan biri de çocuğu olup olmadığıdır. Servetiyle sık sık gündeme gelen ünlü iş insanının mirasını kime bırakacağı da kamuoyunun ilgisini çekmektedir. Saran’ın, ilk eşi Aycan Ateş ile evliliğinden dünyaya gelen Lal adında bir kızı bulunmaktadır.