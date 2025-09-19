Son Mühür - Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran’ın sahibi olduğu tuttur.com adlı bahis şirketinin, başkan seçilmesi durumunda sorun yaratabileceği iddialarına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Sports Digitale'den Tahir Kum’un haberine göre, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Genel Sekreterliği, konuyla ilgili gelen bir soru üzerine Fenerbahçe Kulübü’ne resmi bir yazı gönderdi.

Fenerbahçe başkanlık seçimine TFF'nin dahli olmadığı vurgulanan yazıda, şu ifadeler kullanıldı:

"20-21 Eylül 2025 tarihinde Kulübünüzün bünyesinde yapılacak olan başkanlık seçim süreci; Kulübünüzün tüzüğü doğrultusunda Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu tarafından yürütülecek olup, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yapılacak olan 'Başkanlık Seçim' sürecine herhangi bir dahli bulunmadığını bildirmek isteriz"

''Menfaat sahibi olamazlar"

"Futbol müsabakalarına ilişkin olarak düzenlenen bahis veya benzeri şans oyunları ya da benzerli etkinlik veya işlemleri tanıtan, aracılık eden, düzenleyen veya gerçekleştiren işletme, organizasyon ve kuruluşlarda doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir görev veya menfaat sahibi olamazlar."

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bilgileri paylaşan Tahir Kum'un yorumu ise şu şekilde:

"Peki bu nerden çıktı, Fenerbahçe neden böyle bir şeye gereksinim duydu? Son günlerdeki 'Saran-bahis' tartışmaları üzerine bazı genel kurul üyeleri yüksek divan kuruluna mektup göndererek bu işin sorgulanıp Fenerbahçe camiasının bilgilendirilmesini talep ediyor. Fenerbahçe Genel Sekreterliği de TFF’ye bir yazı yazarak görüş istiyor Onlar da 48 dolmadan cevap veriyor"

Neler yaşanmıştı?

Fenerbahçe başkan adaylarından Sadettin Saran, sahibi olduğu bahis şirketiyle ilgili hisse devrine dair açıklamalarda bulundu. Saran, olası bir durumda kulübün değil yalnızca kendisinin hak mahrumiyetiyle karşılaşabileceğini belirtti. "Şirketim, oranları belirlemeyen basit bir bayi. Bu iddialar, kararsızları etkilemek ve kongreye katılımı azaltmak amacıyla ortaya atılıyor. Gelebilecek en ağır yaptırım hak mahrumiyeti olur. Zaten hisse devri için 22 Ağustos’ta, divan kurulu seçim tarihini açıklamadan önce başvurumuzu yaptık. Gerekli işlemler tamamlandı. Farz edelim ki men edildim, bu durum Fenerbahçe'ye yansıyacak bir sorun oluşturmaz. İnsanlar kayyumdan bahsediyor, tamamen gerçek dışı. Gerekirse şirketi kapatırım" ifadelerini kullandı.