Son Mühür - Galatasaray’dan ayrılarak Estudiantes forması giymeye başlayan Fernando Muslera, Libertadores çeyrek finalinde Flamengo ile oynanan maçta henüz 16. saniyede gol yiyerek adeta şok yaşadı.

Filipe Luis’in teknik direktörlüğünü yaptığı Flamengo ile Estudiantes arasında oynanan Libertadores çeyrek final ilk maçında unutulmaz bir an yaşandı. Maçın başlama düdüğünden sadece 16 saniye sonra Brezilya temsilcisi golü buldu. Estudiantes kalecisi Fernando Muslera, kalesinde gördüğü bu erken gol sonrası büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Tecrübeli kaleci, gol pozisyonunun ardından savunma oyuncularına sert tepki gösterdi. Karşılaşmayı 2-1 kazanan Flamengo, rövanş maçı öncesinde ciddi bir avantaj elde etti. Muslera ise Estudiantes kariyerindeki en zorlu anlardan birini geride bıraktı.