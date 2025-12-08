Son Mühür- Uğur Akkuş, 5 yıl önce evlendiği Ebru Şallı’dan boşanmak için dava açtığını duyurmuş, Şallı da açıklamasında boşanacaklarını doğrulamıştı. Ünlü model, Akkuş’un kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek gündeme gelmişti.

Boşanma süreci devam ederken taraflar arasındaki gerilim bu kez mal varlığı tartışması üzerinden mahkemeye taşındı.

Kayınvalideye para transferi iddiası

Hürriyet’tin haberine göre; Uğur Akkuş, kayınvalidesi Şefiye Şallı’ya Bodrum’da ev almak amacıyla ciddi miktarda para gönderdiğini ileri sürdü.

Akkuş’un, bu paraların yatırım amaçlı olduğunu ve mal paylaşımı davasında delil niteliği taşıdığını belirterek mahkemeye başvurduğu öğrenildi.

“1 milyon lira gönderildi” iddiası

İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dilekçede, “Anne Şallı’ya tapulanmak üzere 1 milyon lira para göndermiştir” ifadeleri yer aldı. Akkuş’un avukatı, talebinde şu sözlere yer verdi:

“Uğur Akkuş, boşanma davası tarihine kadar Ebru Şallı ile annesi Şefiye Şallı’ya yatırım yapmak amaçlı para göndermiştir.

Ebru Şallı’nın annesine gönderdiği banka hareketleri de incelensin.” Mahkemeden, para transferlerinin tespiti ve incelenmesi talep edildi.

Mahkemenin alacağı karar merak ediliyor

Boşanma davası devam ederken taraflar arasında mal varlığına ilişkin tartışmaların büyümesi, süreci daha da karmaşık hale getirdi.

Mahkemenin para transferlerine ilişkin alacağı kararın, çiftin boşanma ve mal paylaşımı davasının seyrini etkileyebileceği belirtiliyor.