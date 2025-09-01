İstanbul'un stratejik öneme sahip havalimanlarından Sabiha Gökçen, pazar günü tarihi bir başarıya imza attı. Toplam 855 uçuş ile tüm zamanların en yüksek günlük uçuş trafiğini gerçekleştiren havalimanı, 427 iniş ve 428 kalkışla yeni bir rekora ulaştı.

Uluslararası arenada öncü konum

Elde edilen bu rekor, uluslararası havacılık otoriteleri tarafından da yakından takip edildi. Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) verilerine göre, 31 Ağustos günü Sabiha Gökçen Havalimanı, Viyana, Zürih, Kopenhag, Dublin, Lizbon ve Paris-Orly gibi Avrupa'nın önde gelen pek çok havalimanını uçuş trafiğinde geride bırakmayı başardı.

HEAŞ'tan teşekkür ve gelecek mesajı

Havalimanının işletmesini yürüten Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile bu büyük başarıyı duyurdu. Açıklamada, "Bu büyük başarı, ülkemizin havacılıktaki gücünü ve Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın artan yolcu kapasitesini bir kez daha ortaya koydu. Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ olarak bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımızı ve paydaşlarımızı tebrik ediyor, katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi. "Gökyüzüne açılan kapımızda birlikte yeni rekorlara" mesajıyla da gelecek hedeflerine vurgu yapıldı.