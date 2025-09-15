Son Mühür / Merve Turan - Show TV’de yayınlanan ve yüksek reytingleriyle dikkat çeken Kızılcık Şerbeti, yeni sezona hızlı bir giriş yaptı. Ancak dizinin son bölümünde yer alan Doğa ile Firaz karakterlerinin yasak ilişki sahnesi izleyicilerin tepkisini çekti. Sosyal medyada gündem olan bölüm sonrası Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) çok sayıda şikayet iletildi.

RTÜK: “Şikayetler hassasiyetle değerlendiriliyor”

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, kamuoyundan gelen yoğun tepkiler üzerine bir açıklama yaptı. Şahin, dizinin içeriğine yönelik şikayetlerin titizlikle incelendiğini belirterek, “Söz konusu yapımla ilgili gerekli adımlar hızla atılacaktır” ifadelerini kullandı.

Yapımcı Gold Yapım’dan savunma

Tartışmalar üzerine dizinin yapımcısı Gold Yapım da yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, dizide aile kurumuna ya da Türk toplumunun değerlerine yönelik bir saldırı veya aşağılama olmadığı vurgulandı. Şirket, üç sezondur ekranda olan dizinin hassasiyetleri gözeterek hazırlandığını belirtti.

Gold Yapım’ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Kamuoyundan gelen tepkiler doğrultusunda RTÜK tarafından bir inceleme başlatıldığını üzülerek öğrendik. Ancak belirtmek isteriz ki, Kızılcık Şerbeti’nde aile kurumuna ve Türk toplumunun köklü değerlerine yönelik en ufak bir saldırı söz konusu değildir.”

“Dizilerde sıra dışı hikayeler senaryolaştırılabilir. Bu süreçte her zaman toplumsal hassasiyetleri gözetmeye özen gösteriyoruz.”

“Eleştirileri dikkate alacağız”

Gold Yapım, açıklamasının devamında Türk toplumunun örf ve adetlerine saygı duyduklarını ifade ederek, “Aile kurumuna ve toplumsal değerlerimize karşı hassasiyetle yaklaşmaya devam edeceğiz. Kamuoyundan gelen eleştirileri de dikkate alarak gerekli özeni göstermeyi sürdüreceğiz” denildi.