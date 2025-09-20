Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde iki gündür devam eden orman yangınına, gece saatlerinde ara verilen hava müdahalesi sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Gece boyunca kara ekipleri alevlerle mücadeleyi sürdürürken, gün doğumuyla birlikte yangına hava araçları da destek verdi.

Hava ve kara gücüyle yoğun müdahale

Köyceğiz Akköprü mevkiindeki yangına 143 arazöz ve su tankeri, 122 hizmet aracı, 20 iş makinesi ve 939 personel karadan müdahale ediyor. Gündüz saatlerinde ise 10 uçak ve 14 helikopter olmak üzere toplam 24 hava aracı yangın söndürme çalışmalarına katılıyor. Şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevlere, bölgenin sarp ve engebeli yapısı nedeniyle kara müdahalesi güçlükle gerçekleştiriliyor.

Vali Akbıyık: “Mücadele aralıksız devam ediyor”

Muğla Valisi İdris Akbıyık, yangınlarla ilgili yaptığı açıklamada, son 24 saatte kent genelinde çıkan 8 yangından 6’sının kısa sürede kontrol altına alındığını belirtti. Vali Akbıyık, Köyceğiz’in Akköprü, Sazak ve Pınar mahalleleri ile Milas’ın Kıyıkışlacık Mahallesi’nde devam eden yangınlara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Ormanın kahramanları, yeşil vatanımızı korumak için gece gündüz demeden büyük bir özveriyle yangınla mücadele ediyor. Milas Kıyıkışlacık yangınına 22 arazöz ve su tankeri, 24 araç, 4 iş makinesi ve 144 personel karadan, 2 uçak ve 3 helikopter olmak üzere 5 hava aracıyla müdahale edildi. Köyceğiz Akköprü yangınında ise 143 arazöz ve su tankeri, 122 araç, 20 iş makinesi ve 939 personel görev yaparken, 10 uçak ve 14 helikopter gündüz saatlerinde destek verdi. Karadan müdahalemiz halen devam etmektedir.”

Tahliyeler ve ilk zarar tespitleri

Yangın bölgesinde iletişimin sağlanması için 2 mobil baz istasyonunun devreye alındığını aktaran Vali Akbıyık, Köyceğiz’deki Akköprü, Sazak ve Pınar mahallelerinden 218 evin boşaltıldığını, toplam 582 kişinin güvenli alanlara tahliye edildiğini açıkladı. Ayrıca 997 küçükbaş ve 496 büyükbaş hayvanın bölgeden çıkarıldığı, ilk belirlemelere göre 2 depo ve 2 ahırın yangından etkilendiği, 10 küçükbaş hayvanın telef olduğu bildirildi.

Soruşturma sürüyor

Yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmaların çok yönlü ve titizlikle yürütüldüğü öğrenildi.