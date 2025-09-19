Son Mühür - Muğla’nın Milas ve Köyceğiz ilçelerinde çıkan orman yangınlarına, Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri Orman Bölge Müdürlüğü ile koordineli şekilde müdahale ediyor. Yangınların yerleşim yerlerine ulaşmaması için yoğun söndürme çalışmaları sürerken, bölgede acil tahliye planları devreye alındı.

Ekipler sahada

Milas’ın Kıyıkışlacık, Köyceğiz’in Pınarköy ve Akköprü bölgelerinde etkili olan yangınlara Büyükşehir Belediyesi 19 arazöz, 5 ilk müdahale aracı ve 35 personelle destek veriyor. Kritik noktalarda yangının ilerlemesini önlemek için ekipler aralıksız çalışıyor.

Tahliyeler başladı

Köyceğiz’e bağlı Akköprü, Pınar ve Sazak mahallelerinde alınan karar doğrultusunda 108 ev boşaltıldı. Toplam 333 kişi güvenli bölgelere nakledildi.

Başkan Aras: “Mücadelemiz sürecek”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Muğla’mız ne yazık ki bir kez daha orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Milas ve Köyceğiz’de başlayan yangınlara destek olmak için tüm gücümüzle seferber olduk. Yangın tamamen kontrol altına alınana kadar mücadelemiz sürecek. Vatandaşlarımızdan ricamız, yangın bölgesine girmemeleri ve görevlilerin uyarılarını dikkate almalarıdır” dedi.