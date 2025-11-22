Bursa’nın Gemlik ilçesinde 3 katlı binanın teras katında bulunan kafede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alevlerin sıçradığı binada can kaybı yaşanmazken kafe tamamen zarar gördü.

Alevler kısa sürede büyüdü

Yangın, saat 05.30 sıralarında Umurbey Mahallesi Kayalar Sokak’taki 3 katlı binanın teras katındaki kafede çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aynı binada bulunan ev ve iş yerlerine de sıçradı. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bir saatlik çalışma ile söndürüldü

İtfaiye ekipleri yaklaşık bir saat süren müdahaleyle alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, kafe tamamen kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin yangının çıkış nedenine ilişkin incelemelerinin sürdüğü bildirildi.