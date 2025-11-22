Olay gece saatlerinde Haliliye ilçesi Örencik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 27 Y 4893 plakalı tır, seyir halindeyken dorseden yükselen dumanları fark ederek aracı emniyet şeridine çekti.

Lastiklerin tutuşmasıyla alevler büyüdü

Lastiklerin tutuşmasıyla başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Sürücünün 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Salça yükünde maddi hasar oluştu

Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda tırın dorsesinde bulunan salça yükünün zarar gördüğü belirtildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekiplerin incelemesinin sürdüğü ifade edildi.