Son Mühür/Beste Temel- İzmir’in yeraltındaki en kritik atık su hatlarından birinde, saatler gece yarısını gösterdiğinde hummalı bir çalışma başlıyor. Şehir uykudayken yeraltına inen ekipler, Körfez’i kirlilikten kurtarmak için metrelik beton boruların içinde zamana karşı yarışıyor.

İZSU Genel Müdürlüğü, Çiğli İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’ne ulaşan Büyük Kanal Projesi’nin kalbinde, Mürselpaşa Bulvarı ile Bayraklı hattında devasa bir yenileme operasyonu yürütüyor.

Karanlıkta başlayan mesai: Yılların birikimi temizleniyor

Kent trafiğini ve günlük yaşamı aksatmamak adina stratejik bir karar alındı. Ekipler sahaya ancak saat 22.00’de iniyor. Sabahın ilk ışıklarına kadar süren bu zorlu mesaide, hattın taşıma kapasitesini düşüren tonlarca atık ve birikinti dev kanallardan dışarı çekiliyor.

Fatih Caddesi aksında yoğunlaşan neşter vuruşu şimdiden meyvesini verdi. Toplam 13 kilometrelik devasa hattın 6,3 kilometresi tamamen pürüzsüz hale getirildi. Yüzde 48'i bitti bile.

Yıpranan beton borulara epoksi zırhı

Sadece çamur ve atık temizlenmiyor, hattın ömrü de uzatılıyor. Yılların getirdiği aşınmayla yıpranan iç yüzeyler, temizlik biter bitmez yüksek dayanıklı epoksi malzemeyle kaplanıyor. Bir nevi yeraltı tünellerine zırh giydiriliyor.

6 bin 200 metrekarelik devasa yüzey kaplama hedefinin 2 bin metrekaresi geride kaldı. Dayanıklılık hamlesinde yüzde 32’lik kritik eşik aşıldı. Körfez temizliği için yeraltında atılan bu sessiz ama dev adım, İzmir'in geleceğine doğrudan nefes oluyor.