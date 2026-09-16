Yeni Parti'de kongre takvimi kapsamında adaylık süreçleri devam ederken, ön seçim hazırlıklarının sürdüğü Bayraklı'da flaş bir gelişme yaşandı. Dün Bayraklı İlçe Başkanı Münir Demir’in karşısına aday olmak amacıyla İl Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Tevfik Türk, adaylıktan çekilme kararı aldı.

Tevfik Türk adaylıktan çekilme nedenini açıklamadı

24 saat önce Bayraklı İlçe Başkanlığı yarışında ön seçime katılabilmek için istifasını hazırlayarak ilgili kurula sunan Türk'ün adaylıktan çekilme kararının arkasındaki nedene ilişkin henüz resmi açıklama yapılmazken gözler Yeni Parti Bayraklı İlçe Başkanı Münir Demir’e çevrildi.

Türk’ün adaylıktan çekilmesinin ardından, Bayraklı İlçe Başkanlığı için mevcut Başkan Münir Demir’in karşısına yeni bir aday çıkıp çıkmayacağı önümüzdeki süreçte netlik kazanacak.

Ön seçimler 26-27 Eylül'de

YENİ Parti’nin kongre takvimi kapsamında mahalle delege seçimlerinin tamamlanmasının ardından, 26-27 Eylül tarihlerinde ön seçimlerin gerçekleştirilmesi planlanıyor



