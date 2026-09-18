Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, 12 Eylül'de yasa dışı bahis, sanal kumar sitelerine para aktarılması ve komisyon karşılığında banka hesaplarını kiralayan şüphelilere yönelik yaptığı soruşturma kapsamında 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Operasyon 6 ile uzandı

Aralarında İzmir'in de olduğu operasyon 6 ile uzandı. Aydın merkezli İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Eskişehir ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 31 kişi gözaltına alınmıştı.

11 milyar liralık para trafiği ortaya çıktı

11 milyar liraya uzanan bu para trafiğinin belirlendiği operasyonda zanlılardan ele geçirilen dijital materyal ve çelik kasalara el konmuştu.

İzmir’e uzanan soruşturmada yeni gelişme

İzmir'e uzanan bu operasyonda yeni bir gelişme yaşandı. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığının, Aydın merkezli İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Eskişehir ve Muğla'da yasa dışı bahis, sanal kumar sitelerine para aktarılması ve komisyon karşılığında banka hesaplarını kiralayanlara yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 31 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

27 şüpheli tutuklandı

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 27'si tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.