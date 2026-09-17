Son Mühür / Atakan Başpehlivan Geçtiğimiz günlerde il yönetim kurulu üyeliğinden istifa ederek, YENİ Parti Bayraklı İlçe Başkan adaylığı için yola çıkacağı kulislerde konuşulan Tevfik Türk, yaşanan süreçte neler yaşandığını ve adaylıktan geri çekilmesinin arka planındaki nedenleri Son Mühür'e açıklayarak, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Tevfik Türk: Ortak aday olarak benim adım çıkıyordu

Bayraklı'da kendisine dönük YENİ Parti tabanından ciddi bir teveccüh olduğunun altını çizen ve ilçede siyaset yapan pek çok kesimin de desteklediği ortak aday profili olarak kendi adının çıktığını söyleyen YENİ Partili Tevfik Türk, "İlçede sağ olsunlar bana dönük ciddi bir teveccüh gösterdiler, bir çok kesimin ortak adayı olarak adım çıkıyordu ben bunu henüz kamuoyuna deklare etmemiştim, sadece il yönetim kurulunda istifa etmiştim, ben daha önceden bir rahatsızlık atlattım, dünde kontrollerim vardı" dedi.

"Sağlık durumlarından dolayı bu süreçten çekildim"

Öte yandan, sağlık sorunlarından kaynaklı adaylıktan çekildiğini söyleyen Türk, adaylık süreci ile ilgili kamuoyuna ve yerel medyaya yansıyan bilgilerin doğru olmadığını savunarak, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce atlattığım olan rahatsızlığımın nüksetme riski ortaya çıktı. Şimdi hastalığım nüksetmiş değil ama benim açımdan risk yükseldi, bu süreç içerisinde tedavi olacağım bu sürede kendime dikkat etmem gerekiyor. O yüzden bu süreci götüremeyeceğim. Tamamen sağlık sorunlarından dolayı bu süreçten çekildim"