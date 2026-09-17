Son Mühür/ Beste Temel- Son Mühür Televizyonu'nda yayımlanan Sıcak Bakış'a konuk olan Yazar Gürol Parmaksız yazdığı ilk kitabın gelirlerinin lösemili çocuklara için bağışlanacağını belirtti.

İkinci Kitabını da çok sevdiği Mordoğan'da yazdığını, deniz ve güneşi çok sevdiği için kitaplarında güneşin batışını ve denizi kullandığını vurguladı.

Aslen Ayvalıklı olan İzmirli yazar, televizyon programcısı ve köşe yazarı Gürol Parmaksız, yazarlık hikayesini ve 26 Eylül'de başlayacak yeni programını anlattı.

İzmir - 1971 doğumlu olan, hayatı Karabağlar ve Buca'da geçen, yazları Mordoğan'da yaşayan yazar Gürol Parmaksız, ikinci kitabı "Aşk Olsun Rüzgarlı Mimas"ı Karaburun Mordoğan'da kaleme aldı.

Lise mezunu olan ve üniversite okumadığı için içinde hep bir eksiklik hissettiğini söyleyen Parmaksız, gençlere de önemli bir tavsiyede bulundu.

İzmir Türk TV'de köşe yazarlığı ve Program Yapımcılığı yapan Parmaksız, "Üniversite okuyup da üniversite mezunu iş mi buluyor sanki demesinler.

Çünkü bu çok büyük bir kayıp. Ben buna rağmen kendimi hep geliştirmeye çalıştım. Düz, monoton bir hayat yaşamaktansa insan farklı kademelerde kendini geliştirmeli" dedi.

Politika hariç yamaç paraşütü eğitmenlerinden amatör spor kulüplerine, fizyoterapistlerden yazarlara kadar birçok farklı ismi programında ağırladığını belirten Parmaksız, 26 Eylül'de yeni bir televizyon programıyla izleyici karşısına çıkacağını açıkladı.

İlham sahur gecesi geldi

Yazarlık serüveninin nasıl başladığını anlatan Parmaksız, "Yıl 2021, Suriye savaşdaydı. Ramazan ayının sahur gecesinde uyuyamadım ve aklıma bir anda kitap yazma fikri geldi" dedi.

İlk kitabı "Baba Şimdi Ne Olacak - Sürükleniş"in Suriyeli bir ailenin dram üzerinden yaşama tutunma hikayesini anlattığını belirten Parmaksız, bu kitapla ilgili anlamlı bir karar aldığını da açıkladı.

Kitabın tüm gelirinin LÖSEV'e bağışlanacağını söyleyen yazar, "Geliri ben almıyorum. Lösemili çocukların tedavisi için kullanılacak.

Paralar şuan bir havuzda toplanıyor, belli bir miktara ulaştığında resmiyete kavuşturup LÖSEV'e ulaştıracağım ve onlarla beraber program yapmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Okurların kitabı için "Kitap okumadım, şahane bir film seyrettim" yorumunu yaptığını ve kitabın filme dönüşmesi için çalıştığını ekledi.

Mültecilerin yaşantısını ve çektikleri sıkıntıların anlatıldığı kitap oldukça ilgi çekiyor. Kiyabın ikinci baskısı Memento Mori yayınlarından çıktı

İkinci kitap, uluslararası krizden doğan aşk

Parmaksız'ın Karaburun Mordoğan'da yazdığı ikinci kitabı "Aşk Olsun Rüzgarlı Mimas" ise uluslararası bir krizin gölgesinde filizlenen bir aşkı konu alıyor.

Kitabın konusuna değinen Parmaksız, "Kenan ve çocukluk okul arkadaşı Gamze uzun yıllar ayrı kalmış. Gamze İstanbul'da gazetecilik yaparken Mordoğan'da yaşanan bir olay nedeniyle bu hikayeyi yazmak istiyor.

Hikayenin içinde Türk-Yunan ilişkisi de var. Haber tarzında ilerlemeyen, krizden sonra doğan bir aşk hikayesi" dedi.

Kitap Fuarı açılıyor

Parmaksız, 19 Eylül Cumartesi günü Kültürpark'ta açılıp, 9 gün sürecek İzmir Kitap Fuarı'nda kitapları ile okuyucuları ile buluşacağının müjdesini verdi.

İzmir Basın Mensupları Derneği stantında yazdığı iki kitabın imza günü olacağını vurgulayan Parmaksız tüm kitap severleri Kültürpark'a davet etti.

"İzmir Basın Mensupları Derneği Başkanı Halil Kocakabak'a teşekkür ederim. Memento Mori bu yıl fuara katılmıyor, dernek başkanı sayenizde bana kucak açtı. Okuyucularımızla buluşmak bana büyük bir keyif verecek. Herkesi bekliyorum."