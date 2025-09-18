Son Mühür - Dünya çapında tanınan besteci ve piyanist Fazıl Say, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına sert tepki gösterdi. Özellikle Batılı sanatçılar ve müzik dünyasına seslenen Say, bu zulme karşı sessiz kalmamaları çağrısında bulundu. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ise Fazıl Say’ın “Gazze’de yapılan bir soykırımdır. Nokta!” açıklamasına teşekkür ederek, sanatçıya destek veren bir paylaşımda bulundu.

''Kendinizi asla yalnız hissetmeyin!''

Say'ın açıklamasını sosyal medya hesabından alıntılan Arıkan şu sözleri yazdı:

"Sayın Fazıl Say; Kendinizi asla yalnız hissetmeyin! 'Vicdan' sahibi herkes sizinle birliktedir… Bu duruşunuz ile sadece kalplere değil tarihe de anlamlı bir not düştünüz. Gazze’deki mazlumlar için ortaya koymuş olduğunuz bu duyarlılık için yürekten teşekkür ediyor, bu davranışınızın bütün sanatçılarımıza örnek olmasını diliyorum."