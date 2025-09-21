Son Mühür- ABD Başkanı Donald Trump'la Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesi öncesi kulisler hareketli.

Gazeteci Sertaç Aksan, Bloomberg kaynaklı habere göndermede bulunarak iki lider arasında masada F-16, F-35, Boeing ve S-400'lerin olacağına işaret etti.

''Boeing ve Lockheed Martin, gelecek hafta Türkiye'den yaklaşık 250 adet ticari uçak ve ek F-16 savaş uçağı siparişi almaya hazırlanıyor.'' hatırlatmasında bulunan Aksan,

''Görüşmede uzun süredir devam eden F-35 anlaşmazlığı da çözülebilir.

Türkiye 40 adet F-35 jet uçağı, 40 adet F-16 Viper uçağı ve bombalar/füzeler gibi mühimmatlar satın almayı planlıyor.

İki taraf da F-16'ların fiyatı konusunda hala müzakere halinde.

Ankara, S-400’ün kontrollü denetimi için teknik bir askeri mekanizma kurulmasını kabul edebilir. Ama bu sistemlerden tamamen vazgeçmeye karşılar.'' bilgisini paylaştı.



Rusya'ya geri gönderilebilir mi?



Siyasi ve askeri alanda tansiyonun yükselmesinin ardından Moskova'nın Türkiye'nin elindeki S-400'leri geri isteyebileceğine dair ilk haber Murat Gürgen imzasıyla Nefes gazetesinde yer almıştı.

S-400'lerle ilgili haberin Nefes gazetesinde 3 Eylül tarihinde yayınladınğı hatırlatan savunma stratejisti Arda Mevlutoğlu,

''O günden beri iki tane Milli Savunma Bakanlığı basın brifingi gerçekleşti. Herhangi bir yalanlama ya da açıklama olmadı. Acaba haber dikkat mi çekmedi yoksa zımnî teyit mi?'' diye sordu.