Kilis’te 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan başvurular, hattın amacı dışında kullanımının boyutunu ortaya koydu.

2025 yılı boyunca merkeze 1 milyon 600 bin çağrı gelirken, aramaların yüzde 85’inin gereksiz ve asılsız olduğu bildirildi.

Gereksiz aramalar müdahaleyi geciktiriyor

Kilis 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Şakir Yüztaş, ekiplerin gelen ihbarlara en hızlı şekilde müdahale edebilmek için yoğun çaba gösterdiğini belirtti.

Asılsız çağrıların zaman kaybına yol açtığını vurgulayan Yüztaş, gereksiz aramaların acil vakalara ulaşmayı geciktirebildiğini ifade etti. “Bir saniye bile bir can demektir. Bu nedenle gereksiz aramalar yapılmamalı” dedi.

Çağrıların yalnızca yüzde 15’i gerçek ihbar

Merkeze gelen başvuruların sadece yüzde 15’inin gerçek acil durumlar için yapıldığı, geri kalan kısmın ise bilgi dışı talepler ve hatalı aramalardan oluştuğu belirtildi. Hatların gereksiz meşgul edilmemesi için yıl boyunca bilgilendirme çalışmaları yürütülüyor.

“Kedimin psikolojisi bozuldu” diye arayan bile var

Merkeze ulaşan bazı çağrıların dikkat çekici olduğu aktarıldı. Amaç dışı talepler arasında şunlar yer aldı:

“Kedimin psikolojisi bozuldu, psikolojik destek sağlar mısınız?”

“Takma dişlerim kayboldu, bunun için polis istiyorum.”

“Dün gece gördüğüm rüyayı yorumlar mısınız?”

“Telefonum kapandı, benim için telefoncu arar mısınız?”

Bu tür aramaların gerçek acil ihbarlara müdahaleyi geciktirebildiği vurgulandı.

Asılsız ihbara para cezası uygulanıyor

112 hattını gereksiz yere meşgul eden kişiler hakkında 18 bin 823 TL idari para cezası uygulanıyor. Bu yaptırım, hattın doğru kullanımını sağlamak amacıyla hayata geçiriliyor.