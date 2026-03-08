Görüntüler kısa sürede farklı magazin hesapları ve haber sitelerinde dolaşıma girerken, söz konusu kişinin Rüya Demirbulut olabileceği yönünde yorumlar yapıldı. Ancak şu aşamada taraflardan bu iddiayı doğrulayan resmi bir açıklama gelmiş değil.

Bu nedenle mevcut tabloyu “yeniden birlikte oldukları kesinleşti” diye sunmak doğru değil. Şu anda bilinen şey, 8 Mart 2026 tarihinde Madrid Havalimanı’nda çekildiği öne sürülen görüntülerin sosyal medyada yayılması ve bazı yayınların kadının Rüya Demirbulut olabileceğini yazması.

Rüya Demirbulut kimdir?

Rüya Helin Demirbulut, 1995 yılında İstanbul’da doğdu. Oyunculuk eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü’nde aldı. Ana akım izleyicinin onu daha geniş ölçekte tanıması, 2019’da yayınlanan Tek Yürek dizisiyle oldu. Daha sonra Cem Yılmaz imzalı Erşan Kuneri projesinde yer aldı. IMDb kayıtlarında da Demirbulut’un Tek Yürek (2019), The Life and Movies of Ersan Kuneri (2022) ve EGO - Erkeğe Güven Olmaz (2023) yapımlarıyla tanındığı görülüyor.

Demirbulut’un kariyer çizgisi, televizyon ve dijital yapımların yanı sıra tiyatro kökeniyle de dikkat çekiyor. Oyuncu Mimar Sinan çıkışlı. Daha önce reklam projelerinde ve tiyatro oyunlarında yer aldı.

Cem Yılmaz’la ilişki iddiası yeni mi?

Cem Yılmaz ile Rüya Demirbulut’un adı ilk kez 2022 yılının Mart ayında birlikte anılmıştı. O yıllarrda ikilinin birlikte görüntülendiğini ve sette başlayan yakınlığın ilişkiye dönüştüğünün iddia edilmişti. Ardından 26 Mayıs tarihli haberlerde Cem Yılmaz’ın Demirbulut’la ayrıldığını konuşulmuştu.

Gossipasta isimli ünlü Instagram hesabında bulanık bir fotoğraf yayınlandı. Tartışmalar işte bu görsel üzerinden yürüyor.

Bugün yeniden gündeme gelen iddia ise geçmişteki bu ilişki söylentisinin yeni bir boyut kazanmasından ibaret görünüyor. Kısacası, magazin kulislerinde “eski sevgiliyle barışma” başlığı öne çıksa da, 8 Mart 2026 itibarıyla bunu doğrulayan net ve resmi bir açıklama bulunmuyor. Şu an için en doğru ifade şu: Cem Yılmaz ve Rüya Demirbulut’un yeniden birlikte olduğuna dair iddialar var, ancak haber ilişki teyit edilmiş değil.