Kayıplar her geçen saat büyüyor. İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 1.332'ye ulaştığını açıkladı. İran'ın BM Büyükelçisi ise binlerce yaralı bulunduğunu kaydetti. İsrail'in operasyonları Lübnan'a sıçradı; Beyrut'un Dahiye semtine 26 ayrı saldırı dalgası indi. Lübnan Sağlık Bakanlığı'na göre ülkedeki ölü sayısı 217'yi geçti.

Cephede 8. gün ne yaşandı?

Savaşın sekizinci günü, Hamaney'in yeraltı sığınağının İsrail'e ait 50 savaş uçağı tarafından yaklaşık 100 bombayla vurulmasıyla tarihe geçti. İsrail ordusu, aynı gün İran'da 400'den fazla hedefi daha imha ettiğini ve 6 balistik füze rampasının yok edildiğini duyurdu.

İran Devrim Muhafızları ise boş durmuyor. BAE'deki El Dafra Hava Üssü'ne İHA saldırısı düzenlenerek ABD'li askerlerin hedef alındığı bildirildi. Dubai Uluslararası Havalimanı ikinci kez vuruldu, uçuşlar askıya alındı. Basra Körfezi'nde bir petrol tankeri İHA ile etkisiz hale getirildi. Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nın yakıt depoları da saldırıya uğradı; 2 sınır muhafızı hayatını kaybetti.

Ürdün, son bir haftada İran'ın topraklarına 119 füze ve İHA gönderdiğini, bunların 108'ini hava savunma sistemleriyle düşürdüğünü açıkladı. Irak'ın petrol üretimi ise saldırıların etkisiyle yüzde 60 düştü; günlük 3,3 milyon varilden 1,3 milyon varile geriledi.

Savaş ne kadar sürer?

Bu soruya verilen yanıtlar büyük farklılık gösteriyor. Trump, İran'ın füze kapasitesinin tükendiğini öne sürerek savaşın 4-5 hafta içinde biteceğini ya da çok daha kısa sürede sonuçlanabileceğini söyledi. Bununla birlikte daha sonraki açıklamalarında "ne kadar sürerse sürsün" diyerek belirsiz bir çizgiye çekildi.

Morgan Stanley analistleri kampanyanın haftalar alabileceğini, ancak hedeflerin genişlemesi durumunda aylara uzayabileceğini belirtti. Politico, CENTCOM'un en az 100 günlük ek istihbarat desteği talep ettiğini ve saldırıların Eylül 2026'ya kadar sürebileceğini aktardı.

İran Devrim Muhafızları ise tamamen farklı bir tablo çiziyor. Ordu sözcüsü, mevcut savaş temposunun en az 6 ay daha sürdürülebileceğini açıkladı. Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi ise "Savaş 2-3 hafta sürerse bir maliyeti olur; rejim değişikliğine gidilirse İran çöker" uyarısını yaptı.

Tarafların birbirinden çok farklı süre öngörüleri, çatışmanın belirsizliğini yansıtıyor. Diplomatik bir kırılma ya da İran'ın koşulsuz teslimiyeti olmadan savaşın kısa vadede bitmesi şimdilik zor görünüyor.