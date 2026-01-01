Son Mühür- Haziran 2026'ya kadar son noktanın konulmaması halinde 2.Dünya Savaşı'nın süresini geride bırakacak olan Rusya-Ukrayna savaşında Rus lider Putin'in ikametgahına ilk kez saldırı yapıldığı iddiası tartışılmaya devam ediyor.

Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'un gündeme getirdiği iddianın ardından Başkan Trump konuyla ilgili çok öfkeli olduğuna dair bir mesajla Putin'in yanında bir tavır almıştı.

Ukrayna tarafının ilk günden itibaren reddettiği saldırıyla ilgili son gelişmeler Rusya'dan gelen iddiaları sorgulatmaya başladı.



NewsNation kanalının Beyaz Saray muhabiri Kellie Meyer, Başkan Trump, CIA Direktörü John Ratcliffe'ten, Vladimir Putin'in iddia ettiği gibi Ukrayna'dan Putin'in ikametgahına bir saldırı olmadığına dair ABD istihbarat değerlendirmesi hakkında bilgilendirildi notunu paylaştı.

New York Post'un köşe yazısı...



Kellie Meyer'in iddiasını destekleyen adım Trump'tan geldi.

Trump'ın, Putin'i eleştiren bir köşe yazısını sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü.

Truth Social'da New York Post'un paylaştığı yazıda, "Putin'in 'saldırı' blöfü, barışın önünde Rusya'nın durduğunu gösteriyor." ifadeleri dikkat çekti.