Rusya’nın Türkiye’ye ham petrol sevkiyatları ekim ayının son haftasında tamamen durdu. Rus medyası RBC’nin uluslararası gemi takip verilerine dayandırdığı bilgilere göre, Karadeniz limanlarından Türkiye’ye yönelen hiçbir tanker son günlerde çıkış yapmadı. Böylece Türkiye, yıllardır ilk kez Rusya’dan bir hafta boyunca sıfır petrol ithal etmiş oldu.

Son haftalarda Rus ham petrolü taşıyan tankerlerin rotasını Çin, Hindistan ve Mısır gibi Asya ve Afrika pazarlarına çevirdiği bildiriliyor. Fiyat tavanı uygulamasına rağmen Rus petrolünün bu pazarlarda hâlâ yüksek iskonto ile güçlü alıcı bulduğu da aktarıldı.

“Alışılmadık bir düşüş”

RBC’ye değerlendirmelerde bulunan sektör uzmanları, Türkiye’nin 2024 ortasında Rusya’dan günlük yaklaşık 350 bin varil petrol aldığına dikkat çekerek, bu seviyenin bir anda sıfıra inmesinin “olağan dışı ve geçici” olduğunu belirtti. Analistler, sevkiyatların birkaç hafta içinde yeniden normale dönmesini bekliyor.

Türkiye, hem coğrafi konumu hem de rafineri kapasitesi sayesinde Rus petrolü için önemli bir transit merkez olarak görülüyor. Uzmanlara göre bu kısa süreli duraklama, Türkiye üzerinden Avrupa ve Orta Doğu’ya yapılan yeniden ihracat trafiğini de yakından ilgilendiriyor.

Enerji kulislerinde, yaşanan kesintinin küresel piyasa fiyatlamaları, nakliye planlaması ve sezonluk ticaret değişimleriyle bağlantılı olabileceği ifade ediliyor. Ancak genel beklenti, Rusya–Türkiye enerji hattındaki bu “sessiz hafta”nın kalıcı bir kırılmaya işaret etmediği yönünde.