Son Mühür- Üst üste gelen satışlarla dikkat çeken Bitcoin’deki düşüş haftanın son gününde de hız kesmedi. Ekim ayındaki tarihi zirvesi 126 bin 272 dolarlık seviyeden yüzde 22 gerileyen Bitcoin, gün içinde 94 bin 691 dolara kadar düştü. Piyasanın ikinci büyük kripto varlığı olan Ethereum ise yüzde 0,59 düşüşle 3 bin 188 dolar seviyesine geriledi.



Bitcoin neden hızla düşüyor?



Fed'in Aralık ayında faiz indirimine sıcak bakmadığının ortaya çıkması başta Nvidia olmak üzere teknoloji devlerinin hisselerinde yaşanan düşüşler ve yapay zeka şirketlerinin aşırı değerlendiğine dair iddialar kripto para borsasında dikkat çeken düşüşlere zemin hazırlamışa benziyor.



İşte düşüşte öne çıkan detaylar...



•ABD enflasyonu beklenenden sıcak

•Aralık Fed faiz indirimi olasılıkları dibe vuruyor

•Yapay zeka balonu korkuları

•Büyük kaldıraç tasfiyeleri

•SoftBank tüm Nvidia hissesini elden çıkarıyor

•2 subprime hedge fonu patladı (2007 havası)

•Tepe korku + tepe manipülasyon

•Küresel likidite kuruyor

•Piyasa aşırı kaldıraçlı + aşırı uzatılmış