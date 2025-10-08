Son Mühür- ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna’ya uzun menzilli Tomahawk füzeleri gönderme planı, Moskova’da büyük tepkiye neden oldu. Rusya Savunma Komitesi Başkanı Andrey Kartapolov, “Tomahawk füzelerini nasıl havada imha edeceğimizi ve fırlatma sistemlerini nasıl yok edeceğimizi biliyoruz. Bunu Suriye’de deneyimledik” ifadelerini kullandı.

Ryabkov ise bu açıklamaların ardından yaptığı değerlendirmede, “Eğer Tomahawk sistemleri Ukrayna’ya gönderilirse, bunları ABD askerleri kullanacak. Washington’u bu tehlikeli hamleyi yeniden düşünmeye çağırıyoruz” dedi.

Alaska görüşmeleri sonuçsuz kaldı

15 Ağustos’ta, Trump ve Putin’in Soğuk Savaş döneminden kalma Anchorage Hava Kuvvetleri Üssü’nde gerçekleştirdiği görüşme sonrası umutlar yeşermişti. Ancak Moskova’ya göre, Trump’ın füze sevkiyatı kararı bu olumlu havayı tamamen dağıttı.

ABD tarafı ise Rusya’nın Ukrayna’daki sivillere yönelik hava saldırılarının barış sürecini baltaladığını savunuyor.

“Barış çabaları öldü”

Ryabkov, son gelişmelerin ardından yaptığı açıklamada, Trump yönetiminin “Tomahawk kararı”nın barış çabalarını bitirdiğini belirtti. Rus diplomat, Washington’un Ukrayna’ya yönelik bu tavrının savaşın seyrini ağırlaştıracağını vurguladı.

Ryabkov ayrıca, ABD’nin karar sürecinde Avrupa’dan gelen baskıların etkili olduğunu öne sürerek, “Amerikan liderliğine baskı yapanların, bu adımların sonuçlarının ciddiyetinin farkında olmasını umuyoruz. ABD’nin daha temkinli davranmasını bekliyoruz” dedi.

Kremlin’den “hazırız” mesajı

Kremlin yetkilileri, ABD’nin nükleer deneme hazırlıklarına karşılık olarak Rusya’nın da bu yönde adım atmaya tamamen hazır olduğunu açıkladı. Moskova’nın mesajı, Soğuk Savaş dönemindeki gerilimi anımsatan bir güç gösterisi olarak değerlendirildi.