Son Mühür- Sinan Ateş cinayetinde adı geçen avukat Serdar Öktem'in silahlı saldırı sonrası can vermesinin ardından saldırıyı Daltonlar Çetesi üstlenmişti.

Kamuoyunda son dönemde sosyal medyanın da etkisiyle ''Daltonlar dışında Red Kit ve Casper'' gibi çizgi film karakterlerinin isimleriyle anılan çetelerin varlığı daha çok konuşulur oldu.

Çetelere yönelik mücadele için dikkat çekici öneri İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Cenk Özatıcı'dan geldi.



Bütün çete elemanları ceza alır...



"1970 yılında Amerika'da çıkan bir yasa var. 'Rico Yasası' olarak görülüyor. Bence bu Türkiye'de olmalı.'' diyen Özatıcı,

''Nasıl bir mantığı olduğunu söyleyeyim: Diyelim ki 100 kişilik çete var. 100 kişilik çetenin 5 kişisi azmettiricisiyle beraber gitti, bir yerde birisini öldürdü.

Türk hukuk sisteminde azmettiren ve o öldürme eylemine karışan kişiler bu suçtan ceza alır. Diğer çete üyeleri onlar sadece çete üyesi olduğu için ceza alır. Bu suçtan ceza almazlar. Ama RICO yasasında ABD'nin de şöyle bir şey var.



O anda kutuplarda bile olsa...



Diyor ki: 'Siz çetesiniz. Siz kolektif olarak suç işliyorsunuz.' Onun için 5 kişi orada 1 kişiyi öldürürken, diğer 95 kişi kutuplarda yaşıyor olsa bile o anda, o anla hiçbir alakası olmasa bile 100 kişi hep beraber 1 kişiyi öldürmüş gibi ceza veriyor sistem.

Yani bütün cezayı kolektif hale getiriyor şimdi. Bu kolektif yapının çok ağırı.

Çünkü bunların 1 değil 2 değil, pek çok tehdit, pek çok gasp, pek çok yaralama, öldürme hepsini tekil değil bütün bir çete üyelerinin kolektif suçu olarak gördüğü için sistemi çökertiyor. Yani sistemi çökerten bir kanun yapısı var. Amerikalılar bunu yapmış, biz niye yapamayalım?" diye sordu.

