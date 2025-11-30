Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Karadeniz’de uluslararası sularda seyreden iki ticari gemiye yönelik saldırıya ilişkin kapsamlı bir yazılı açıklama yaptı. Zaharova, “KAIROS” ve “VIRAT” adlı gemilerin Gambiya bayrağı taşıdığını ve Novorossiysk Limanı’na ilerlerken insansız deniz araçları tarafından hedef alındığını belirtti.

Saldırı 28-29 Kasım’da gerçekleşti

Rus yetkilinin paylaşımına göre iki gemi, 28-29 Kasım tarihlerinde insansız deniz araçları tarafından saldırıya uğradı. Zaharova, olayın ardından Rusya’nın bölgedeki Türk ortaklarından da ciddi endişe mesajları geldiğini söyledi.

Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu da hedef alındı

Zaharova, saldırının yalnızca iki ticari gemiyle sınırlı kalmadığını, aynı süreçte Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu’nun (CPC) da hedef alındığını aktardı. Saldırıların bölgedeki enerji güvenliğini tehlikeye attığı vurgulandı.

“Ukrayna özel servisleri sorumluluğu üstlendi”

Rus Sözcü, Ukrayna’nın gizli servislerinin saldırı görüntülerini Ukrayna medyasında paylaşarak eylemi üstlendiğini ifade etti:

“Kiev yönetiminin özel servisleri, terör eyleminden görüntü yayınlayarak saldırıyı açıkça sahiplendi.”

Zaharova, saldırının yalnızca Rusya’yı değil, uluslararası seyrüsefer güvenliğini de hedef aldığını belirtti.

“Bu terör eylemlerini şiddetle kınıyoruz”

Rusya’nın saldırıya dair tutumunu net bir şekilde ortaya koyan Zaharova, tüm sorumlu tarafları sert bir dille eleştirdi:

“Terör eylemlerini ve bu saldırıların planlanmasına destek veren tüm tarafların eylemlerini sert şekilde kınıyoruz.”

Rus yetkili, bu tür saldırıların uluslararası güvenlik normlarını ihlal ettiğini ve bölgesel tansiyonu tırmandırdığını kaydetti.

“Barış çabalarını sabote etmeye yönelik girişimler”

Zaharova, saldırıların Ukrayna’da çözüm arayışına yönelik uluslararası girişimleri hedef aldığını ve barış süreçlerini baltalamayı amaçladığını söyledi:

“Bu eylemler, Ukrayna’daki çözüme yönelik uluslararası çabaları engelleme girişimleriyle doğrudan bağlantılıdır.”

Uluslararası topluma da saldırıları kınama çağrısında bulunan Zaharova, Karadeniz’de güvenliğin korunması gerektiğini vurguladı.