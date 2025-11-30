Türkiye’deki ziyaret programını tamamlayan Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo, üç gün sürecek resmi ziyaret için Lübnan’ın başkenti Beyrut’a ulaştı. Papa’yı Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı’nda düzenlenen törenle Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Meclis Başkanı Nebih Berri, Başbakan Nevvaf Selam ve üst düzey askeri yetkililer karşıladı.

Lübnan’da yoğun program

Vatikan yetkililerinden alınan bilgiye göre Papa 14. Leo, ziyaretinin ilk gününden itibaren Beyrut ve çevresinde çeşitli dini törenler, toplantılar ve toplumsal temaslar gerçekleştirecek. Program kapsamında hem Hristiyan cemaat temsilcileriyle görüşecek hem de farklı inanç gruplarına yönelik barış ve diyalog mesajları verecek.

Türkiye ziyareti sonrası bölgesel mesajlar bekleniyor

İstanbul ve İznik’teki temaslarıyla uluslararası kamuoyunun dikkatini çeken Papa 14. Leo’nun, Lübnan’daki ziyaretinde de Ortadoğu’daki istikrar ve dini topluluklar arasındaki diyalog vurgusunu sürdüreceği ifade ediliyor. Diplomatik kaynaklar, Papa’nın bölgeye verdiği mesajların hem siyasi hem dini açıdan önem taşıdığını belirtiyor.

Güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı

Papa’nın ziyareti dolayısıyla Beyrut’ta geniş güvenlik önlemleri alındı. Kentteki kritik güzergâhlara ek polis ve asker konuşlandırılırken, Papa’nın katılacağı etkinliklerde güvenlik protokollerinin artırıldığı bildirildi.

Üç günlük temaslar Lübnan gündeminde

Papa 14. Leo’nun Beyrut ziyareti boyunca dini liderler, devlet yetkilileri ve sivil toplum temsilcileriyle bir araya gelmesi beklenirken; Lübnan medyası ziyareti “bölgenin ruhani dengeleri için önemli bir adım” olarak yorumladı.