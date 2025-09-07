Son Mühür- 6 Eylül 2025’te Vladivostok’ta düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu’nda (EEF), Rusya Federal Tıbbi-Biyolojik Ajansı (FMBA) Başkanı Veronika Skvortsova, kanser tedavisinde devrim niteliğinde bir adımı kamuoyuyla paylaştı. Skvortsova, mRNA tabanlı “Enteromix” kanser aşısının klinik kullanıma hazır hale geldiğini açıkladı.

Son üç yıldır yürütülen ön klinik çalışmaların, aşının tekrarlanan çoklu kullanımlarda dahi yüksek güvenlik ve etkinlik sağladığını gösterdiğini belirten Skvortsova, Federal Sağlık Bakanlığı’na gerekli belgelerin teslim edildiğini söyledi. Böylece aşının insan denemelerine geçişte son aşamaya gelindiği ifade edildi.

Etkinlik ve hedef alanlar

• Enteromix’in tümör boyutunu küçülttüğü ve büyüme hızını yavaşlattığı rapor edildi.

• İlk olarak kolorektal kanser tedavisinde uygulanacak.

• Glioblastoma (beyin kanseri) ve bazı melanoma (cilt kanseri) türleri için de özel versiyonları geliştiriliyor.

• Kaynaklara göre etkinlik oranları %60–80 arasında; bazı iddialar %100 başarıya işaret etse de kesin veriler resmi onay sürecinden sonra netleşecek.

Kişiselleştirilmiş tıp yaklaşımı

Skvortsova, aşının her hasta için kişisel RNA verilerine göre özelleştirileceğini vurgulayarak mRNA teknolojisinin kişiselleştirilmiş tedavi potansiyeline dikkat çekti.

Erişim ve dağıtım nasıl olacak?

Onay alması halinde Enteromix, Rusya’da ücretsiz olarak sunulacak. Bu adımın hem halk sağlığı hem de biyoteknoloji alanında ülkenin küresel konumunu güçlendirmesi hedefleniyor.

Uluslararası yansımalar

EEF’teki duyuru, Rusya’nın biyoteknoloji alanında Batı’ya alternatif bir güç olma arzusunu yansıtırken, Batı basınında açıklamaya karşı temkinli ve şüpheci yorumlar öne çıktı.