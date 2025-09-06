Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kanser tedavisinde önemli bir adım atıldığını duyurdu.

Bakan Işıkhan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine Toplantısı sonrasında alınan karar doğrultusunda, vücudun kendi bağışıklık sistemiyle birlikte 25 farklı kanser alt türüne uygulanan 5 immünoterapi ilacının Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) geri ödeme kapsamına alındığını bildirdi.

Bakan Işıkhan, yapılacak düzenlemeyle yaklaşık 48 bin kanser hastasının bu tedavilerden yararlanacağını ifade etti. Ayrıca geri ödeme listesinde bulunan kanser ilacı sayısının 784’e yükseltileceğini belirten Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

“Vücudun kendi bağışıklık sistemiyle beraber 25 farklı kanser alt türüne karşı uygulanan 5 immünoterapi ilacını Sosyal Güvenlik Kurumumuzun geri ödeme kapsamına alıyoruz. Yapılacak düzenlemeyle 48 bin kanser hastası bu tedavilerden faydalanacak. Düzenlemeyle birlikte geri ödeme listesindeki kanser ilacı sayısı 784'e yükselmiş olacak.”