Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik devam eden saldırıları sonrası yazılı bir açıklama yayımlayarak ateşkes çağrısında bulundu. Bakanlık, bölgedeki gerilimin kontrolden çıkabileceği uyarısında bulunarak, çatışmaların tüm Orta Doğu’ya yayılmasından ciddi endişe duyduklarını bildirdi.

Açıklamada, askeri adımların bölgesel istikrarı tehdit ettiği vurgulanırken, taraflara derhal saldırıları durdurma çağrısı yapıldı.

“Silahlı çatışma tüm bölgeye yayılabilir”

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik “saldırgan tutumunun” bölgesel bir savaşa zemin hazırlayabileceğini savundu. Açıklamada, mevcut askeri operasyonların yalnızca iki ülkeyi değil, tüm Orta Doğu’yu içine çekebilecek bir çatışma riskini artırdığı ifade edildi.

Moskova yönetimi, tansiyonun düşürülmemesi halinde insani ve siyasi sonuçların ağır olabileceğine dikkat çekti.

“Rejim değişikliği girişimi” iddiası

Bakanlık açıklamasında, ABD ve İsrail’in İran’da rejim değişikliğini hedeflediği ileri sürüldü. İran’ın lider kadrosuna yönelik saldırı iddialarına da değinilen metinde, bu tür adımların “en vicdansız yöntemler” arasında olduğu savunuldu.

Ayrıca, İran ile Arap ülkeleri arasındaki normalleşme sürecinin de hedef alındığı iddia edildi. Moskova, söz konusu girişimlerin bölgedeki diplomatik dengeleri bozduğunu öne sürdü.

Siviller ve sivil altyapı için acil koruma çağrısı

Rusya, tüm taraflardan saldırıları derhal durdurmalarını talep ederek, sivillerin ve sivil altyapının korunmasının “şartsız öncelik” olması gerektiğini vurguladı.

Açıklamada özellikle İran’ın Minab kentinde bir okula düzenlendiği ve onlarca çocuğun hayatını kaybettiği bildirilen saldırıya dikkat çekildi. Bu olayın kesin bir dille kınanması gerektiği belirtilirken, sivil tesislere yönelik her türlü saldırının kabul edilemez olduğu ifade edildi.

“Diplomasiye dönün” mesajı

Moskova yönetimi, tarafları askeri yöntemlerden vazgeçmeye ve siyasi çözüm yollarına dönmeye davet etti. Açıklamada, bölgedeki tüm devletlerin meşru güvenlik çıkarlarına saygı gösterilmesi gerektiği vurgulanarak, çözülmemiş sorunların diplomasi ve diyalog yoluyla ele alınması çağrısı yapıldı.

Rusya’nın bu çıkışı, Orta Doğu’daki krizin daha geniş bir savaşa dönüşme ihtimaline karşı uluslararası toplumun diplomatik çabalarını artırması gerektiği yönündeki mesaj olarak değerlendiriliyor.