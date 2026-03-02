Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Türkiye’nin siyasi geleceğine yön verecek stratejik bir adımla Genel Merkez binasında "Milletle Birlikte Milletin Emrinde" başlığı altında dev bir buluşmaya imza attı. CHP bünyesinde kurulan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) tarafından koordine edilen programa, Genel Başkan Özgür Özel’in yanı sıra Dilek İmamoğlu, partinin üst düzey yönetim kadroları, milletvekilleri ve belediye başkanları katılım sağladı. Etkinliğin en dikkat çekici anlarından biri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yapay zeka teknolojisiyle hazırlanan video mesajının katılımcılara izletilmesi oldu. Açılış konuşmasında küresel dönüşümlere değinen Özgür Özel, Türkiye’nin içinde bulunduğu dönemi "adı konulmamış bir ara rejim ve sivil darbe ortamı" olarak nitelendirerek, iktidarın oluşturduğu baskı iklimine karşı savunma refleksi yerine vizyon odaklı bir mücadele yürüttüklerini vurguladı.

Bölgesel Barış ve Dış politikada egemenlik vurgusu

Dünyanın bir ateş çemberinden geçtiğini belirten Özgür Özel, mevcut iktidarın dış politikadaki tutumunu sert sözlerle eleştirdi. Özellikle ABD ve İsrail’in Orta Doğu’dan Güney Amerika’ya kadar geniş bir coğrafyada rejim değişikliği ve toprak kazanımı odaklı müdahaleci politikalarına dikkat çeken Özel, Türkiye’nin bu pervasızlığa karşı sessiz kalmaması gerektiğini ifade etti. İran’a yönelik saldırgan tutumlara karşı net bir duruş sergileyen CHP lideri, İran yönetiminin iç politikalarını onaylamasalar dahi, bölgenin geleceğine ancak orada yaşayan halkların karar verebileceğini hatırlattı. Mevcut yönetimin kişisel ilişkilere dayalı, kurumsallıktan uzak dış politika anlayışının Türkiye’nin güvenliğini tehlikeye attığını savunan Özel, uluslararası hukuk ve devletlerin egemenlik haklarına dayalı bir düzenin savunucusu olacaklarını dile getirdi.

Güçlendirilmiş parlamenter sistem ve sistemsel dönüşüm

Türkiye’deki sorunların sadece ekonomik veya hukuki olmadığını, köklü bir "sistemsel kriz" yaşandığını ifade eden Özgür Özel, çözümün topyekûn bir yönetim anlayışı değişikliğinden geçtiğini belirtti. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin "Türkiye İttifakı"nın somut bir yansıması olduğunu söyleyen Özel, tek bir kişinin aşırı yetkilerle donatılmadığı, gerçek bir kuvvetler ayrılığının tesis edildiği ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yönetimin merkezine yerleştiği bir parlamenter demokrasiyi kurmaya talip olduklarını açıkladı. Liyakatsizliğin ve keyfiyetin ülkeyi ayakta tutamayacağını vurgulayan CHP lideri, iktidar değişikliğinin artık bir tercih değil, Türkiye’nin huzuru ve refahı için kaçınılmaz bir zorunluluk haline geldiğini savundu.

Kalkınma için yeni kurumlar ve toplumsal reçete

Özgür Özel, iktidara geldiklerinde hayata geçirecekleri kapsamlı programın ana hatlarını da kamuoyuyla paylaştı. Ülke kaynaklarının verimli planlanması adına Türkiye Planlama Teşkilatı’nın yeniden kurulacağını müjdeleyen Özel, Avrupa Birliği’ne tam üyelik sürecinin hızlandırılacağını ve askeri sağlık sisteminin tekrar canlandırılacağını ifade etti. Sosyal projeler kapsamında her mahallede devlet kreşlerinin açılması, öğrencilere ücretsiz okul yemeği desteği ve tarımda alım garantili üretim modeli gibi somut adımların birer vaatten ziyade, toplumsal tahribatı onaracak bir "yeniden inşa süreci" olduğunu belirtti. Özel, hedeflerinin kurumları ele geçirmek değil, aksine yargıdan medyaya kadar tüm yapıları hiç kimsenin ele geçiremeyeceği bağımsız ve tarafsız bir zemine oturtmak olduğunu vurguladı.

"İntikam değil, Adalet ve umut getireceğiz"

Konuşmasının son bölümünde toplumsal barış mesajları veren Özgür Özel, iktidar değişimini bir hesaplaşma veya intikam süreci olarak görmediklerini ifade etti. "Bize düşmanlık edenlere benzemeyeceğiz" diyen Özel, rakipleri ezmek için kullanılan baskı araçlarını tamamen ortadan kaldıracaklarını sembolik bir dille anlattı. Cumhurbaşkanı adayları Ekrem İmamoğlu’nun her türlü engele rağmen seçimlere gireceğini ve halkın takdiriyle bu göreve geleceğine inandığını belirten Özel, gençlerin yurt dışı hayali kurmadığı, çiftçinin toprağına küsmediği ve yüksek teknoloji üreten bir Türkiye vizyonunu paylaştı. Çoğulcu demokrasiyle taçlanmış bir Cumhuriyet hayaliyle yola çıktıklarını kaydeden Özel, refahın hakça bölüşüldüğü, modern ve güçlü bir sanayi ülkesi inşa etme sözü vererek sözlerini tamamladı.