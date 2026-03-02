Son Mühür- ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran’a yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyonlara ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Hegseth, operasyonun “rejim değişikliği savaşı olmadığını” vurgularken, “nükleer kapasitenin ortadan kaldırıldığını” savundu.

ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine ise saldırıların tek gecelik bir hamle olmadığını belirterek, “1000’den fazla noktanın 24 saat içinde vurulduğunu” açıkladı. Operasyonun, ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla 28 Şubat’ta başlatıldığı bildirildi.

“Barışın yolunu denedik ama reddedildik”

Pentagon’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Savunma Bakanı Hegseth, İran’la yürütülen diplomatik sürecin sonuçsuz kaldığını savundu.

Hegseth, “Biz defalarca barışın yolunu denedik ama tekrar tekrar reddedildik. Bizi oyaladılar. Müzakerelere yanaşmadılar. Füze stoklarını güçlendirdiler” ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Trump’ın yaklaşımına da değinen Hegseth, “Başkan Trump bu oyunları oynamıyor” dedi.

“Artık nükleer silahları yok”

Operasyonun hedeflerine ilişkin net mesajlar veren Hegseth, saldırıların “hassas ve kararlı” biçimde sürdürüldüğünü söyledi.

“Operasyonumuz çok hassas ilerliyor. Artık nükleer silahları yok. Bize ateş eden her şeyi yok edebiliriz. En iyi savunma saldırıdır” diyen Hegseth, ABD’nin askeri kapasitesine vurgu yaptı.

İran halkına da seslenen Hegseth, “İran halkı umarım bu inanılmaz fırsatı değerlendirir. Başkan Trump İranlılara artık onların vaktinin geldiğini söyledi” diye konuştu.

“Bu bir Irak değil, bu bir savaş değil”

Operasyonun kapsamına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hegseth, Irak benzetmelerini reddetti. “Bu durum bir Irak değil, bu bir savaş değil.

Bu operasyon yıkıcı ve kararlı bir misyon. Füze tehdidini yok etmek” ifadelerini kullanan Hegseth, hedefin İran’ın füze kapasitesi olduğunu belirtti. İsrail’e de teşekkür eden Hegseth, “İsrail’e minnettarız. Yetenekli ortaklarımız onlar” ifadelerini kullandı.

Operasyon sürecinde siyasi kaygıların gözetilmediğini dile getiren Hegseth, “Hiçbir angajman kurallarına bakmadık, siyaseten doğruculuk işlerine girmedik. Vakit ve can kaybetmek istemedik” ifadelerini kullandı.

ABD askerlerinin İran topraklarında bulunmadığını vurgulayan Hegseth, “Bu bir rejim değişikliği savaşı değil ama rejim değişti. İran’da karada hiçbir ABD askeri yok”

“Bu büyük bir muharebe operasyonu”

Savunma Bakanı’nın ardından söz alan ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine, operasyonun askeri boyutuna ilişkin detaylar paylaştı.

Caine, “Ekibimiz İran donanmasını hedef aldı. Bu tek gecelik bir operasyon değildi. Ortak hedeflerimizi gerçekleştirmemiz biraz vakit alacak. Can kaybı yaşamayı bekliyoruz. Bu büyük bir muharebe operasyonu” açıklamasında bulundu.

“1000’den fazla nokta 24 saatte vuruldu”

Operasyonun zamanlamasına ilişkin bilgi veren Caine, talimatın doğrudan Başkan Trump’tan geldiğini söyledi.

“28 Şubat’ta Başkan Trump’tan operasyonu başlatma talimatı aldık. Ölçülü ve muazzam bir saldırı gerçekleştirdik. 1000’den fazla noktayı 24 saatte vurduk” diyen Caine, balistik füze sistemleri ve istihbarat altyapısının hedef alındığını aktardı.

Siber operasyonların da devreye sokulduğunu belirten Caine, “Balistik füze ve istihbarat altyapısını hedef aldık.

Siber operasyonlarla iletişimi aksattık. Düşmanımızı kör hale getirdik. Çok hızlı hareket ettik ve hava üstünlüğü sağladık”

ABD yönetimi, operasyonun “tarihi” nitelikte olduğunu ve bir süre daha devam edeceğini bildirirken, bölgede tansiyon yüksekliğini koruyor.

Washington, hedefin İran’ın bölgesel nüfuzunu sınırlamak ve füze tehdidini ortadan kaldırmak olduğunu savunuyor.

Ayrıntılar geliyor...