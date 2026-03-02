Son Mühür - Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki Birleşik Krallık’a ait Akrotiri Üssü’nde öğle saatlerinde yeniden alarm verildi. Sirenlerin çalmasının ardından savaş uçakları havalanırken, üssün tahliye edildiği bildirildi. Güney Kıbrıs basınında yer alan haberlere göre sirenlerin tekrar devreye girmesiyle birlikte görevli personel bölgeden ayrılmaya başladı. Tahliye kapsamında üssün giriş kapısının kapatıldığı belirtildi.

Gece yarısı da alarm çalmıştı

Akrotiri Üssü’nde yaşanan gelişmeler nedeniyle “güvenlik tehdidi” ilan edildi. Cyprus Mail’in aktardığına göre, öğle saatlerinden kısa süre sonra personele yapılan bilgilendirmede, güvenlik riski nedeniyle evlerine dönmeleri ve yeni bir talimat gelene kadar dışarı çıkmamaları istendi. Ayrıca pencerelerden uzak durmaları ve sağlam mobilyaların arkasına ya da altına sığınmaları yönünde uyarı yapıldı.

Son alarmın, gece yarısından kısa süre sonra üs pistine bir insansız hava aracının çarpmasının ardından verildiği belirtildi. Personel bilgilendirmesinde “küçük bir dronun havaalanına isabet ettiği” ifade edildi. Yetkililer olayda can kaybı yaşanmadığını açıklarken, pistte küçük çaplı hasar meydana geldiğini bildirdi.

Savaşta yeni gelişmeler

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş üçüncü gününde şiddetli çatışmalarla devam ediyor. İran Devrim Muhafızları, Benjamin Netanyahu’nun çalışma ofisini hedef aldığını duyurdu. Aynı saatlerde İsrail genelinde füze saldırılarının sürdüğü bildirildi.

Devrim muhafızları: Netanyahu'nun ofisi vuruldu

İran Devrim Muhafızları, saldırının doğrudan Benjamin Netanyahu’nun kullandığı çalışma ofisini hedef aldığını duyurdu. İsrail makamları ise ofisin vurulup vurulmadığı ve olası hasara ilişkin henüz ayrıntılı bir açıklama yapmadı. Güvenlik birimlerinin bölgede kapsamlı inceleme başlattığı bildirildi.

İran'ın saldırıları devam ediyor

İran’ın İsrail’e yönelik füze saldırılarının sürdüğü, hava savunma sistemlerinin birçok noktada devreye alındığı bildirildi. Bazı bölgelerde patlama sesleri duyulurken sirenlerin çaldığı ve halkın sığınaklara yönlendirildiği aktarıldı. Yayımlanan görüntülerde İsrail hava sahasında ilerleyen füzeler ile hava savunma sistemlerinin müdahale anları yer aldı. Söz konusu görüntüler kısa sürede uluslararası basında geniş yankı buldu.