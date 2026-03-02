Son Mühür- Abdulkadir Uraloğlu, 28 Şubat 2026 tarihinde İran’a gerçekleştirilen saldırıların ardından Orta Doğu’daki hava sahalarına ve Türk hava yolu şirketlerine ilişkin son durumu değerlendirdi.

Sürecin anlık olarak takip edildiğini belirten Uraloğlu, uçuş güvenliği için gerekli tüm önlemlerin alındığını açıkladı.

Bakanlık kaynakları, riskli bölgelerden kaçınma planlarının devreye alındığını ve hava sahası kısıtlamalarının yakından izlendiğini bildirdi.

Orta Doğu’da hangi ülkelerin hava sahası kapalı?

Uraloğlu’nun verdiği bilgiye göre İran’a yönelik saldırıların ardından birçok ülke hava sahasında kısıtlamaya gitti.

Hava sahası kapalılığına ilişkin NOTAM’lar; İran, İsrail, Irak, Katar, Bahreyn, Kuveyt, Ürdün ve Suriye’nin güney bölgesi için devam ediyor. Buna karşılık Umman, Suudi Arabistan’ın bir bölümü ve Lübnan’da sivil uçuşlar sürüyor.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde ise acil durum önlemleri kapsamında hava trafiği yönlendirmeleri yapıldığı belirtildi. Emirates ve Etihad Airways’in bugün itibarıyla seferlerine yeniden başlayacağı aktarıldı.

Tahran’da iki Türk uçağı bekliyor

Bakan Uraloğlu, Türk hava yolu şirketlerinin mevcut durumuna ilişkin de bilgi verdi. Türk Hava Yolları’na ait bir uçağın Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı’nda beklediğini belirten Uraloğlu, bu süreçten etkilenen tek THY uçağının söz konusu uçak olduğunu söyledi.

Pegasus Hava Yolları’na ait bir uçağın da aynı havalimanında bulunduğu açıklandı. AJet’in ise İran, Suriye, Irak ve diğer kısıtlı bölgelerde bekleyen herhangi bir uçağının bulunmadığı kaydedildi. Tailwind Havayolları’nın Irak menşeli bir firmaya kiraladığı uçağın Irak’ta olduğu bildirildi.

Uçuş ekipleri Türkiye’ye ulaştırıldı

Tahran’da bulunan THY ve Pegasus ekipleri ile şirket temsilcilerinin, Tahran Büyükelçiliği’nin tahliye planı çerçevesinde Türkiye’ye getirildiği açıklandı.

Tailwind’in Irak’taki kiralık uçağında görevli ekipler için ise Bağdat Büyükelçiliği ile temas kurulduğu ve personelin Bağdat’ta beklediği belirtildi.

Ayrıca THY başta olmak üzere Türk taşıyıcılarının Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’da ekiplerinin bulunduğu ancak bu ülkelerde ciddi bir risk tespit edilmediği ifade edildi.

Uçuş iptalleri 6 Mart’a kadar uzatıldı

Bölgede devam eden riskler nedeniyle birçok hatta uçuşlar geçici olarak durduruldu. THY, AJet, Pegasus ve SunExpress tarafından İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün seferlerinin 6 Mart 2026 tarihine kadar iptal edildiği duyuruldu. Pegasus Hava Yolları’nın ise İran uçuşlarını 12 Mart 2026 tarihine kadar gerçekleştirmeyeceği açıklandı.

Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne planlanan tüm uçuşların da 3 Mart 2026’ya kadar iptal edildiği bildirildi.

Kararların günlük değerlendirmeler ışığında alındığını belirten Uraloğlu, mevcut koşullarda iyileşme olmaması halinde iptallerin günlük olarak sürdürülebileceğini ifade etti.

Suudi Arabistan ve Umman seferleri sürecek

Mevcut planlamaya göre Suudi Arabistan’ın Riyad, Cidde ve Medine şehirleri ile Umman’a seferlerin gerçekleştirilebileceği açıklandı.

Bakanlık, hava sahası güvenliğine ilişkin gelişmelerin yakından takip edildiğini ve yeni kararların risk analizine göre kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.