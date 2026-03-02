Son Mühür - ABD-İsrail ile İran arasında süren savaş bölgedeki askeri hareketliliği artırırken, Kuveyt hava sahasında ABD’ye ait üç F-15 savaş uçağının düştüğü bildirildi.

Tüm dünya bölgedeki gelişmeleri yakından izlerken, ABD’den yapılan açıklamada İran’ın “Biz düşürdük” dediği uçakların Kuveyt tarafından yanlışlıkla vurulduğu belirtildi. Bölgeden paylaşılan fotoğraflarda üç ABD pilotunun fırlatma koltuğunu kullanarak uçaktan ayrıldığı görülüyor. Paraşütle yere inen pilotların, askeri ekipler tarafından güvenli bölgeye götürüldüğü aktarıldı. Pilotların sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı resmi bir açıklama yapılmazken, ilk bilgilere göre mürettebatın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kayıp vermemesi ile biliniyor

F-15’ler, ABD envanterindeki en güçlü hava üstünlük uçakları arasında gösteriliyor ve bugüne kadar hava-hava muharebelerinde kayıp vermemiş olmalarıyla biliniyor. Bu nedenle yaşanan gelişme, askeri çevrelerde dikkatle takip ediliyor.