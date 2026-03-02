Son Mühür - Edinilen bilgilere göre uçuş sırasında uçağın kuyruk bölümüne isabet eden füze, platformda ağır hasara neden oldu. Kontrolden çıkarak kendi ekseni etrafında dönmeye başlayan ve hızla irtifa kaybeden F-15’in kısa süre içinde yere çakıldığı bildirildi. Uçaktaki iki mürettebatın — pilot ve silah sistemleri subayı (WSO) — fırlatma koltuklarını kullanarak uçaktan ayrıldığı, sağlık durumlarının iyi olduğu ve paraşütle iniş yaptıktan sonra bölgedeki yerel halk tarafından kurtarıldıkları öğrenildi.

Kuveyt doğruladı

Kuveyt Savunma Bakanlığı, birkaç ABD savaş uçağının düştüğünü resmi olarak doğruladı. Bakanlık Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde birden fazla Amerikan savaş uçağının düştüğü, tüm mürettebatın ise sağ olarak kurtarıldığı belirtildi. İlgili ekiplerin derhal arama-kurtarma çalışmalarına başladığı, personelin tahliye edilerek sağlık kontrolleri ve gerekli tedavi için hastaneye sevk edildiği ifade edildi. Mürettebatın sağlık durumunun stabil olduğu kaydedildi.

ABD: ''Dost ateşiyle vuruldu''

Olayın ardından bilgi kirliliği ve karşılıklı açıklamalar hız kazandı. ABD kaynaklarından yapılan ilk değerlendirmelerde, düşüşün bir “dost ateşi” vakası olabileceği ifade edildi. Bölgedeki bir hava savunma bataryasının hedefi yanlış tanımlaması sonucu uçağın vurulmuş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu aktarıldı.

İranlı kaynaklar: ''Biz vurduk''

Ancak İran cephesinden yapılan açıklamalar süreci farklı bir noktaya taşıdı. İranlı yetkililer, söz konusu uçağın kendi hava savunma sistemleri tarafından vurulduğunu öne sürdü.

Bölgedeki askeri uzmanlar ise füzenin tipi ve fırlatıldığı noktaya ilişkin teknik incelemelerin devam ettiğini belirtiyor. Ayrıca bazı değerlendirmelerde, bölge ülkelerinde kullanılan hava savunma sistemlerinin büyük ölçüde ABD üretimi olduğu ve ABD yapımı bir sistemle yine ABD üretimi bir savaş uçağının vurulmasının teknik açıdan kolay olmadığı ifade ediliyor.