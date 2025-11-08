Rusya’nın güneyindeki Dağıstan bölgesinde meydana gelen helikopter kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yetkililer, kazaya teknik arızanın yol açtığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Helikopter boş bir evin üzerine düştü

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Ka-226 tipi bir helikopter henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolünü kaybederek boş bir konutun üzerine düştü. Çarpmanın etkisiyle helikopter alev aldı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralı

İlk belirlemelere göre kazada 4 kişi olay yerinde, 1 kişi hastanede yaşamını yitirdi. Yetkililer, 2 kişinin yaralı olarak kurtarıldığını ve tedavilerinin hastanede sürdüğünü bildirdi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Teknik arıza ihtimali üzerinde duruluyor

Dağıstan yerel yönetiminden yapılan açıklamada, kazanın ilk incelemelere göre teknik bir arızadan kaynaklandığı belirtildi. Helikopterin kalkıştan kısa süre sonra irtifa kaybettiği ve pilotun acil iniş yapmaya çalıştığı bildirildi.

Soruşturma başlatıldı

Olayın ardından Rusya Ulaşım Soruşturma Komitesi tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.