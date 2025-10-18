Rusya’nın Başkürdistan Cumhuriyeti’nin Sterlitamak şehrinde bulunan Avangard Kimya Fabrikası’nda dün akşam meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Fabrika, endüstriyel patlayıcı üretimi ve mühimmat imhası faaliyetleri yürütüyor.
PATLAMA NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Başbakan Radiy Khabirov, patlamanın nedeninin uzman ekiplerce araştırıldığını belirtti. Ukrayna’ya ait insansız hava aracı (İHA) saldırısı iddialarını kesin bir dille reddeden Khabirov, olayın sabotaj olmadığını ifade etti.
ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI
Acil durum ekipleri, gece boyunca süren arama kurtarma çalışmalarını bugün tamamladı. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 3 olarak kesinleşirken, yaralıların tedavisi devam ediyor.