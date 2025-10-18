Son Mühür - Meksika’da aşırı yağışların neden olduğu sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 72’ye, kayıp kişilerin sayısı ise 48’e ulaştı.

Meksika'da sel felaketi

Meksika basınına göre, geçen haftadan bu yana tropik fırtınalar Priscilla ve Raymond’un neden olduğu yoğun yağışlar sebebiyle can kayıpları arttı. Şu ana kadar 5 eyalette 72 kişi hayatını kaybederken, 48 kişi ise kayıp olarak bildirildi. En fazla zarar gören Veracruz, Puebla ve Hidalgo eyaletlerine 21 helikopter gönderildi ve ek personel takviyesi yapıldı. Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının kesintisiz sürdüğünü duyurdu. Ayrıca, Meksika Federal Elektrik Komisyonu (CFE) tarafından yapılan açıklamada, selden etkilenen 5 eyalette enerji iletim hatlarının yüzde 95,4’ünün onarıldığı ve kısa süre içinde bu oranın yüzde 100’e ulaşmasının hedeflendiği belirtildi.