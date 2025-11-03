Rusya’nın doğusunda yer alan Kamçatka Yarımadası açıklarında 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), sarsıntının yerin 24 kilometre derinliğinde kaydedildiğini bildirdi.

Kamçatka açıklarında sabah saatlerinde sarsıntı

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem Rusya’nın Kamçatka Yarımadası’nın doğu kıyısında meydana geldi. 5.8 büyüklüğündeki sarsıntının, bölge saatiyle sabah saatlerinde hissedildiği belirtildi.

Depremin merkez üssünün Pasifik Okyanusu açıklarında, Kamçatka kıyılarına yakın bir noktada olduğu bildirildi.

Derinliği 24 kilometre olarak ölçüldü

USGS verilerine göre deprem, yerin 24 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Sarsıntı, Kamçatka Yarımadası’nın doğu kesiminde ve bazı kıyı yerleşimlerinde hissedildi.

İlk belirlemelere göre can veya mal kaybı yaşanmadı, ancak bölgede hafif artçı sarsıntıların hissedildiği aktarıldı.