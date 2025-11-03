Çin yönetimi, yolsuzlukla mücadele kapsamında bir kez daha üst düzey isimleri hedef aldı. Ülkenin en yüksek denetim organı Merkezi Disiplin Denetleme Komisyonu (CCDI), iki eski devlet yetkilisinin “disiplin ve yasa ihlalleri” gerekçesiyle Komünist Parti’den ihraç edildiğini duyurdu.

Yolsuzlukla mücadelede yeni adım

Çin, son yıllarda Devlet Başkanı Şi Cinping’in (Xi Jinping) öncülüğünde yürütülen kapsamlı yolsuzlukla mücadele kampanyasına yeni bir halka ekledi. Merkezi Disiplin Denetleme Komisyonu (CCDI) tarafından yapılan açıklamada, iki üst düzey yetkilinin partiden ihraç edildiği bildirildi.

Komisyonun açıklamasında, kararın Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu’nun eski Başkan Yardımcısı Wang Jianjun ve Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu’nun eski Başkan Yardımcısı Xu Xianping hakkında alındığı belirtildi.

“Rüşvet almakla suçlandılar”

CCDI, her iki yetkilinin de rüşvet almakla suçlandığını ve davranışlarının “ciddi nitelikte” olduğunu vurguladı. Açıklamada, “Bu kişiler kamu görevini kişisel çıkarları için kullanmış, Komünist Parti’nin disiplin kurallarını ihlal etmiş ve kamuoyunda olumsuz etki yaratmıştır” ifadelerine yer verildi.

Yetkililer, partiden ihraç edilmelerinin ardından adalet karşısına çıkarılmak üzere savcılığa sevk edildi.

Çin’in yolsuzlukla mücadele politikası güçleniyor

2012 yılından bu yana Devlet Başkanı Şi Cinping’in yönetiminde yürütülen yolsuzlukla mücadele politikası, Çin Komünist Partisi’nin en önemli reform alanlarından biri olarak öne çıkıyor.

Kampanya kapsamında son 10 yılda 400 binden fazla parti üyesi ve devlet görevlisi hakkında disiplin soruşturması başlatıldığı biliniyor. CCDI’nin açıklamaları, bu sürecin kararlılıkla devam edeceğini bir kez daha ortaya koydu.

Ekonomi yönetiminde dikkat çeken temizlik

İhraç edilen isimlerden Wang Jianjun’un, Çin’in finans piyasalarını düzenleyen en önemli kurumlarından birinde görev yapmış olması dikkat çekti. Uzmanlara göre bu karar, Pekin yönetiminin finans sektöründe “şeffaflık ve hesap verilebilirlik” politikalarını daha da sıkılaştıracağının göstergesi.

Öte yandan, Xu Xianping’in de ülkenin kalkınma politikalarını yönlendiren Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu’nda görev yaptığı hatırlatılarak, ekonomik planlamada da ciddi bir denetim sürecinin başladığına işaret edildi.

