Son Mühür- Suriye'de Beşar Esad rejiminin İan'la birlikte en büyük destekçisi olan Rusya, o dönemler Colani ismiyle bilinen Ahmet Şara'nın yönetimindeki HTŞ'ye yönelik yıkıcı saldırılara imza atmıştı.

Suriye ve Rusya arasında köprülerin altından çok su aktığını gösteren adım bugün geldi.

Esad'ın ülkeyi terk ederek boşalttığı koltuğun yeni sahibi olan Ahmet Şara ilk kez Kremlin'de Putin'in konuğu oldu.

Esad'ın geleceği de masada...



İki liderin görüşmesinden çıkacak sonuçların sadece Suriye'nin değil, Moskova'ya sığınan Beşar Esad'ın geleceği açısından da önem taşıdığına dikkat çekiliyor.

Ziyrette ''Rusya, Suriye ile ilişkilerini her zaman Suriye halkının çıkarlarına dayandırmıştır. Ülkeler arasındaki ilişkiler her zaman sadece dostane olmuştur.'' diyen Putin,

''Suriye zor zamanlardan geçiyor, ancak son parlamento seçimleri tüm siyasi güçler arasında işbirliğini güçlendirecek. Suriye halkıyla derin bağımız var. 4 binden fazla Suriyeli genç Rusya'da eğitim görüyor. '' mesajı verdiği bildirildi.

En önemli şey istikrar...



Suriye'de yeni bir dönemin başladığına işaret eden Şara'nın "Kapsamlı ilişkilerimizi yenilemek ve sizi yeni Suriye ile tanıştırmak için çaba göstereceğiz. Şu anda en önemli şey elbette istikrar, hem ülkede hem de bölgede istikrar." sözleriyle Putin'in konulmasına destek verdiği öğrenildi.

