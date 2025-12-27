Son Mühür / Osman Günden - İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, çocukları sanatla erken yaşta buluşturma hedefi doğrultusunda sahnesini bu kez Buca’daki minik izleyiciler için açtı. “Kendini Arayan Zürafa” adlı çocuk oyunu, neşeli anlatımı ve öğretici diliyle anaokulu öğrencilerinden büyük ilgi gördü.

Minik izleyicilerle Buca’da buluşma

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT) tarafından sahnelenen oyun, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürlüğü iş birliğiyle Buca’da bulunan Şehit Muhammed Cihangir Çubukçu Anaokulu’nda izleyiciyle buluştu. Aynı gün gerçekleştirilen iki ayrı gösterimde çocuklar, Zürafa ve arkadaşlarının eğlenceli yolculuğuna ortak oldu.

Şarkılar, kahkahalar ve öğrenme bir arada

Gösterim boyunca çocuklar oyunun şarkılarına hep birlikte eşlik ederken, karakterlerin yaşadığı maceralar aracılığıyla paylaşmayı, kendini tanımayı ve hayal kurmayı deneyimledi. Renkli sahne dili ve interaktif anlatımıyla oyun, minik izleyicilerin dikkatini baştan sona canlı tuttu.

Gösterim sonrası minik sürprizler

“Kendini Arayan Zürafa”nın ardından çocuklara küçük hediyeler dağıtıldı. Etkinlik, hem öğrenciler hem de öğretmenler tarafından memnuniyetle karşılandı. İzBBŞT yetkilileri, bu tür çalışmalarla çocukların hayal dünyasını zenginleştirmeyi ve sanata olan ilgilerini artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

Tiyatro herkese ulaşacak

İzBBŞT, tiyatroyu toplumun her kesimine ulaştırma misyonu kapsamında çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik farklı oyun ve projelerle İzmir’in dört bir yanında sahne almaya devam edecek.

Oyun hakkında

“Kendini Arayan Zürafa”, yaşamını anlamlandırmak ve ne olmak istediğini keşfetmek isteyen Zürafa’nın çıktığı yolculuğu konu alıyor. Yol boyunca yeni arkadaşlar edinen Zürafa, farklı alanlarda bilgiler öğrenerek kendini tanıma sürecine giriyor.

Oyun, Selen Şeşen tarafından kaleme alındı. Kadrosunda Dine Altıok ve Devrim Karakoyun yer alıyor.