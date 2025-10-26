Eski ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, 2028 yılında düzenlenecek başkanlık seçimlerinde aday olma olasılığına kapıyı tam olarak kapatmadığını gösteren dikkat çekici açıklamalarda bulundu. BBC'ye verdiği özel röportajda Harris, hem kendi siyasi geleceğine hem de mevcut Başkan Donald Trump'ın ikinci dönem başkanlığına dair derinlemesine değerlendirmeler yaptı. Siyasi kariyerinin henüz sona ermediğini güçlü bir şekilde ifade eden Harris, "Henüz bitmedim," cümlesini kullanarak bir gün "büyük ihtimalle" ABD Başkanı olabileceğini ima etti ve siyaset sahnesindeki iddialı duruşunu koruduğunu gösterdi.

Trump'ın yönetimine sert eleştiriler ve "Koruyucu sınırların olmaması" vurgusu

Harris, röportajın önemli bir bölümünü, Başkan Trump'ın yeniden göreve gelmesinden bu yana imzaladığı bir dizi başkanlık kararnamesine yönelik eleştirilerinin yer aldığı yeni kitabındaki iddiaları açıklamaya ayırdı. Kitabında yer alan ve Trump’ın "koruyucu sınırlarının olmamasına" dair ifadeleri bağlamında açıklık getiren Harris, Trump'ın eylemlerinin hukukun üstünlüğünü nasıl tehdit ettiğini vurguladı. Bu durumu desteklemek için New York Başsavcısı Letitia James, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey gibi isimler aleyhindeki davaları örnek gösterdi. Harris, bu davaların, Trump yönetiminin siyasi muhalifleri hedef alma eğilimini yansıttığını savundu.

"Adalet Bakanlığı silah haline getirildi": Trump'ın hassas yapısı hedefte

Eski Başkan Yardımcısı, Başkan Trump’ı Adalet Bakanlığı’nı siyasi bir silah haline getirmekle itham etti. Harris, Trump'ın eleştiriye karşı tahammülsüz bir yapıya sahip olduğunu belirterek, "Eleştiriyi kaldıramayacak kadar hassas bir yapıya sahip," dedi. Bu iddiasını güçlendirmek için, Trump’ın en ufak bir şakaya dahi tahammül edemediğini ve bu nedenle "neredeyse bir medya kuruluşunu susturmaya kalktığını" ifade etti. Harris'in bu açıklamaları, ABD siyasetindeki gerilimi ve kutuplaşmayı bir kez daha gözler önüne sererken, 2028 başkanlık yarışı için potansiyel bir adayın şimdiden mevcut yönetime karşı eleştirel pozisyonunu belirlediği yorumlarına yol açtı.