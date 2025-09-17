Son Mühür/Merve Turan- Türkiye genelinde mali suç örgütlerine yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 115 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonların ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştı.

49 ilde eş zamanlı baskın

Adana, Afyonkarahisar, Aydın, Bursa, İzmir, Gaziantep, Mardin, Muğla, Trabzon ve Şanlıurfa’nın da aralarında bulunduğu 49 ilde mali suç örgütlerine yönelik planlı operasyonlar gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde düğmeye basılan baskınlarda 115 şüpheli yakalandı.

Suçlamalar arasında tefecilik ve ihale yolsuzluğu var

Yakalanan şüphelilerin, tefecilikten kişilere ve kamu kurumlarına yönelik nitelikli dolandırıcılığa, ihaleye fesat karıştırmadan rüşvet, zimmet ve irtikaba kadar birçok suçtan sorumlu tutulduğu öğrenildi. Ayrıca resmi belgede sahtecilik, parada sahtecilik ve vergi usul kanununa aykırılık suçlarından da soruşturma başlatıldığı bildirildi.

“Suç örgütlerine göz açtırmayacağız”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlara ilişkin yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılıkları, valilikler, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı, il emniyet müdürlükleri ve operasyonlara katılan tüm polisleri tebrik etti. Yerlikaya, “Organize suç örgütleri ve çeteler gibi tefecilere de göz açtırmayacağız. Suç ve suçlularla mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.